Quiénes son los aportantes de los partidos políticos para la campaña electoral

Tras la sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, desde el comienzo de junio se comenzó a publicar el registro detallado de los aportes declarados en la web oficial de la campaña electoral. El objetivo es que la información sea de conocimiento público y que, por primera vez, se publiquen en tiempo real las erogaciones realizadas. Además, en esta oportunidad podrán realizar contribuciones, que no podrán ser en efectivo, las empresas así como las personas jurídicas.

Aunque en un principio los primeros aportes eran a los espacios representados por la Izquierda, durante los últimos días, y a medida que se acerca la fecha de las PASO, se sumaron grandes empresarios para brindar su apoyo económico a la alianza de Juntos por el Cambio.

Según detalló PERFIL el domingo 28 de julio, una de las primeras contribuciones a ese espacio la hizo la semana pasada Jorge Stuart Milne, el ex dueño del Banco Patagonia, que puso $ 1,64 millones en favor de Juntos por el Cambio. Se trata de un hombre que que el año pasado había vendido el 21% que le quedaba del paquete accionario al Banco do Brasil en más de US$ 200 millones.

Otra de las que también aparece con cuatro entradas como contribuyente del oficialismo es María Luisa Miguens Bemberg, seguidora de la gobernadora de María Eugenia Vidal, que en los últimos días aportó $ 350 mil, $ 250 mil, $ 600 mil y $ 440 mil. En total, sumó unos $ 1,64 millones de parte de una mujer que según los registros de la Cámara Electoral fue la mayor aportante individual de las elecciones de 2017, con $ 875 mil.

La familia Miguens es accionista de Central Puerto. Esa compañía, por un lado, se quedó este año con la central Brigadier López privatizada por el Gobierno para cerrar el déficit fiscal y tendrá así una notable mejora en su Ebitda, según lo informó en una presentación a inversores hecha el 11 de julio. También es accionistas de una de las mayores empresas de exportación de limones del país y varios de sus integrantes fueron fundadores de la cervecería Quimes.

Pero los nombres no quedaron ahí. Este lunes 29 de julio Magdalena Vigil, integrante de una familia vinculada con la editorial Atlántida, aportó $ 400 mil para la alianza de Juntos por el Cambio. Por su cuenta, Ana Clotilde María Ludovica Vallarino Gancia, del rubro de la bebida con el mismo nombre, aportó unos $ 200 mil. En tanto, Julio Patricio Supervielle, uno de los accionistas del banco Supervielle, también realizó una transferencia de $ 200 mil pesos a favor del oficialismo.

La empresa Granar SACyF, de corretaje de granos, donó unos $ 250 mil. Maria Teresa Solana Josefa de la Bouillerie, una acaudalada mujer que se dedica a la compra y venta de inmuebles rurales, brindó $ 195 mil, y Daniel Diego Van Lierde, dueño de Calderas San Juan, hizo el aporte más grande de parte de una persona individual con $ 1,67 millones.

Hasta el momento, Cambiemos suma en sus contribuciones más de $ 6,3 millones mientras que la Izquierda suma más una decena de aportantes que no superan cada uno los $ 60 mil. Mientras tanto, el Frente de Todos, de Alberto Fernández, todavía casi no registra donaciones en blanco en el portal. "Será porque no es cool aparecer, porque no le ponen, por el efecto cuadernos, pero hasta ahora no hay ni un aporte para el Frente de Todos, mayor retador del oficialismo en la elección", señaló en sus redes el periodista Jairo Straccia.

