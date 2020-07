Guillermo Moreno: "No sé de donde sale eso de que el peronismo es estatista"

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, habló sobre las el significado del peronismo y aseguró que no sabe "de donde sale eso de que el peronismo es estatista". "Los peronistas somos defensores de la propiedad privada", afirmó el ex funcionario kirchnerista, quien apuntó contra el presidente Alberto Fernández por no tener un plan económico claro y definido: "Que no haya plan es improvisar".

Moreno hizo especial hincapié en el rumbo económico del Gobierno del Frente de Todos luego de que tanto Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguraran que no hay un plan económico. "Que no haya plan es improvisar. Si vos improvisas no podés tener una meta. El peronismo es básicamente planificación. No tiene lógica lo que dice Guzmán", señaló entrevistado por Viviana Canosa en Canal 9.

"Si Alfonso Pray Gay no hubiese trabajado en el Gobierno de Macri, era el ministro de Economía de Alberto. Alberto estaba fascinado con Pray Gay. En diciembre de 2016 decía 'ahora van a ver lo que es un ministro de economía keynesiano'", lanzó el ex secretario de Comercio.

Sobre las críticas al peronismo, señaló: "Cuando llegamos, 50 pesos los hacía el Estado y 50 el privado. Generamos las condiciones para que crezca el privado. Cuando ordenás el Estado y tenés superávit fiscal le das señales al privado para que invierten. No sé de donde sale eso de que el peronismo es estatista. Los peronistas somos defensores de la propiedad privada".

Guillermo Moreno afirma que al gobierno "le falta peronismo"

"Está faltando conducción en el peronismo", expresó y volvió a apuntar contra el presidente: "Alberto Fernández se definió social democrata. No es cierto que es pragmático. Es un hombre de convicciones que no son las adecuadas para Argentina. No sea cuestión que Alberto no sea Alfonsín, sino de la Rúa"". "El único que la pasa bien en Olivos es el perro", ironizó.

Moreno también contó que el 1 de junio les mandó un plan económico "bien peronista" al presidente, al ministro de Economía y al presidente del Banco Central: "Con el grupo de economistas del peronismo, el 1 de junio, después que Ricardo Alfonsín dijo que la economía de Alberto era radical. Dijimos que estamos preocupados porque si es radical ya sabemos como termina. Presentamos un plan económico bien peronista".

