Moreno: "El presidente no puede meterse en una compañía, abrir la caja y contar la plata"

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno insistió este sábado en que la expropiación de Vicentín "es legal, lo que es ilegal es la intervención" del Gobierno Nacional y sostuvo que el presidente Alberto Fernández "no puede meterse en una compañía, abrir la caja y contar plata".

Moreno volvió a cuestionar así el decreto que designó a un interventor del Poder Ejecutivo para la exportadora de granos que se encuentra en concurso de acreedores y, como parte de su crítica al Presidente, señaló: "(Juan Domingo) Perón hace 70 años dijo 'dentro de la ley todo, fuera de la ley nada'".

"Alberto Fernández no puede meterse en una compañía, abrir la caja y contar la plata, eso no es de derecha ni de izquierda, eso no lo puede hacer", sentenció el ex funcionario en diálogo con la Rock and Pop.

En ese sentido, subrayó que "la expropiación es legal, lo que no es legal es la intervención" y agregó: "Imaginate a (Mauricio) Macri si hubiese visto que tenía esa facultad, no quedaba ni una empresa, se las quedaban todas. No les demos ideas".

"Que Alberto Fernández no sabe de economía es claro. Ahora parecería ser que no es que no saben de economía, no saben la diferencia entre un remito y una factura", disparó.

Para Moreno, "esto es complicado porque esta operación de Vicentin se resolvía en dos días, sin hacer lío: el juez se quiere sacar la convocatoria de encima, los accionistas te dan la llave sin ningún inconveniente, te sentás, hacés una operación comercial y se termina la historia".

Por otro lado, al ser consultado sobre si la decisión de intervenir y anunciar la expropiación de la empresa fue de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Moreno subrayó que "el decreto lo firmó y lo ejecutó Fernández".

"Yo lo dije ya una vez: salvo los que no conocen a Fernández pueden pensar que va a ser un chirolita. Y agregué que el problema no iba a ser que Fernández tome decisiones, el problema iba a ser que las va a tomar", concluyó.

Fuente: NA

CP