Brigitte Bardot, a punto de cumplir 90 años: "¡Preferiría tener 20!"

A pocos días de cumplir 90 años, Brigitte Bardot, ícono del cine mundial y ferviente defensora de los derechos animales, conversó con la AFP desde su residencia en Saint-Tropez. Entre reflexiones sobre su longeva vida y su lucha constante, Bardot dejó en claro que, aunque el tiempo pasó, su pasión por las causas que defiende sigue más viva que nunca.

"¡Está lloviendo a cántaros, y tengo todo mi correo por abrir!", comenta Bardot con un toque de humor, mientras explica que ya está cansada de su próximo cumpleaños, que será el 28 de septiembre. "Estoy harta de ese cumpleaños. ¡Ya me cansé, porque es un acoso, realmente estoy muy solicitada por todos lados! Afortunadamente no cumplo 90 años todos los días".

Aunque mucha gente piensa en ella y la celebra, Bardot confiesa que, en ocasiones, desearía tener nuevamente 20 años, pero aclara que su carrera en el cine quedó definitivamente atrás: "No, ¡eso se acabó! Estoy muy contenta de haber llegado a una edad tan avanzada".

A pesar de su gran edad, Bardot asegura que no siente el peso de los años. "Para mí, todos los días son iguales... Los afronto con la misma facilidad que antes. (...) Veo pasar el tiempo y me parece que todo va muy bien". No obstante, lo que sí la entristece es la situación de los animales, una de sus causas más queridas.

Bardot dirige su propia fundación, dedicada a la protección animal, y lamenta que aún no haya visto la prohibición del consumo de carne de caballo, algo que lleva pidiendo desde que abandonó el cine: "Llevo 50 años gritando y no me dan nada. No tengo tiempo de esperar otros 50 años", comenta con desilusión.

A pesar de esta frustración, la actriz siente el apoyo del pueblo francés: "Por parte de los franceses es maravilloso. Han escuchado, me han apoyado. Son formidables", dice agradecida por las cartas y el ánimo que recibe constantemente. Con respecto a su pasado en el cine, Bardot asegura que hace mucho tiempo dejó atrás esa etapa y que ahora está enfocada en utilizar su notoriedad mundial para proteger a los animales.

Para Bardot, vivir el presente es lo más importante, y no se preocupa demasiado por el futuro: "Vivo día a día, y así me va muy bien. Tomo las cosas como vienen". De hecho, ni siquiera siente el paso del tiempo: "¡Ni siquiera vi llegar la vejez! No la siento", asegura, demostrando una vez más su característica serenidad.

Antes de finalizar, Brigitte Bardot expresó su apoyo al activista defensor de las ballenas Paul Watson, quien ha sido detenido en Groenlandia. "Es un problema gravísimo, que me hace sufrir mucho. ¡Le están haciendo sufrir una injusticia flagrante! Noruega, Islandia y Japón contradicen la moratoria sobre la caza de ballenas, y ¡es Paul Watson quien está acusado! ¡Es increíble!".

A sus 90 años, Brigitte Bardot sigue siendo una figura inspiradora, movida por una profunda conexión con los animales y un rechazo hacia las injusticias del mundo moderno, demostrando que, aunque el tiempo pase, algunas luchas siguen siendo eternas.

