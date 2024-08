La muerte de Alain Delon, fallecido este domingo a los 88 años, "deja un vacío abismal que nada ni nadie podrá llenar", señaló otra figura legendaria del cine francés Brigitte Bardot en un mensaje este domingo a AFP. La actriz vivió pasiones y odios con Delon, y alguna vez ironizó que "su última mujer será la muerte".

"Alain Delon representó lo mejor del 'cine de prestigio' francés, fue un embajador de la elegancia, del talento y la belleza", escribió la actriz, considerada como la última leyenda viva del séptimo arte francés. "Pierdo a un amigo, a un alter ego, a un cómplice", agregó.

"Me gusta que me amen como yo me amo a mí", solía decir Delon, que acostumbraba a hablar de si mismo en tercera persona. Príncipe apuesto o gánster indomable, lo cierto es que Delon actuó para varios de los mejores realizadores del séptimo arte y su poder de atracción tal vez sólo haya sido igualado en la historia del cine por Rodolfo Valentino.

Otros vieron en él a una versión francesa de James Dean. Fue el hombre ideal de muchas mujeres y el compañero durante un tiempo de bellezas como Romy Schneider, Claudia Cardinale, Simone Signoret o Mireille Darc, entre tantas otras.

"Fue en ellas, en la mirada de mi primera mujer, Nathalie, y en las de Romy (Schneider), Mireille (Darc) o la madre de mis hijos (Rosalie van Breemen), que hallé la motivación para ser lo que he sido, para hacer lo que debía hacer", decía Delon.

Pasará a la posteridad por un magnetismo comparable al que Marilyn Monroe o el de la misma Brigitte Bardot, con la que componían una pareja absolutamente irresistible del cine francés. "Sólo me faltó hacer el papel de Cristo. Ahora ya es un poco tarde", ironizó el actor al final de su carrera.

