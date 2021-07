El socio español de Alejandro Roemmers tiene que pagar millonaria fianza para no ir preso

José Luis Moreno es el socio español de Alejandro Roemmers en Dreamlight International Production, una productora audiovisual que el empresario argentino abrió en 2017 en España. Este jueves, si su socio no deposita tres millones de euros queda preso.

La causa que tiene en la mira a José Luis Moreno es por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y una estafa de más de 50 millones de euros. Por este tema, hace una semana estuvo detenido dos días. También se negó a declarar ante el juez pero se le dio la libertad condicional. La fianza impuesta es tres millones de euros y esa cifra tiene que hacerse efectiva el jueves 8 de julio a las tres de la tarde. En caso contrario, vuelve a la cárcel.

Policía española en la mansión de José Luis Moreno, en las afueras de Madrid.

El argentino que dice que impulsaría la candidatura de Alejandro Roemmers al Nobel de Literatura.

Cabe aclarar que en la mencionada causa, Alejandro Roemmers no está implicado de manera alguna, sino todo lo contrario. El empresario argentina sería una de las víctimas de su socio español. Al cierre de esta publicación, vía su abogado Roemmers comunicó que “en relación con el presunto fraude que pudiera haber cometido el Sr José Luis Moreno en perjuicio de nuestra sociedad, Dreamlight aclara lo siguiente: No puede abrir juicio sobre la conducta del Sr. Jose Luis Moreno ya que todo está bajo secreto de sumario, no ha recibido hasta el momento ninguna información oficial al respecto; y está pendiente realizar una auditoría especializada. “

En España, dado el hermetismo que rodea al caso, los medios que lo siguen, difieren en el monto de la estafa de José Luis Moreno a Alejandro Roemmers. Van de los 35 a los 50 millones de euros pero la realidad es que la cifra es incierta. Para dar idea de la centralidad que la justicia española le asigna a José Luis Moreno, la causa se llama “Operación Titella”. En catalán “titella” es sinónimo de “marioneta” y se le puso así porque Moreno comenzó su carrera en televisión como ventrílocuo. En el marco de la causa –que comenzó en 2018– en la última semana hubieron 31 detenidos en Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y Toledo. Y según detalló la agencia española EFE, hay otros sesenta domicilios en la lista de las autoridades para requisar en busca de pruebas e incluso dinero en efectivo.

José Luis Moreno al salir en libertad bajo fianza el 1 de julio.

Roemmers, un empresario filántropo, que donó al Estado material que perteneció a Jorge Luis Borges.

Moreno y Joan Collins, Stephanie Seymour y Denise Richards, protagonistas de la seria que Roemmers produce.

De hecho, el pasado 29 de junio, cuando la policía detuvo a José Luis Moreno, tanto su casa en las afueras de Madrid como sus oficinas, fueron requisadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (de la Policía Nacional de Madrid), incluso con perros especializados en la búsqueda de dinero negro. El saldo, se llevaron unos 200 mil euros en efectivo, y pagarés por 400 mil euros de entidades investigadas en la causa. Igualmente, una vez que le fijaron la libertad bajo fianza, José Luis Moreno declaró: “Estoy tranquilo; menos de la muerte de Manolete, me han acusado de todo. Espero que esto se aclare, que se haga justicia y que les pueda dar todo tipo de explicaciones. No soy un junior como para ponerme a cometer delitos cuando se está al final de la carrera. Si me veo en prisión, será otra experiencia más y veré cómo ha podido ocurrir".

Como dice, aún hoy, la pagina oficial de Dreamlight International Productions, la misma es “una productora audiovisual fundada en 2017 por el argentino Alejandro Guillermo Roemmers y el español José Luis Moreno. Nace con el objetivo de desarrollar y producir proyectos internacionales que sobresalgan en términos de calidad técnica y artística. Innovación, calidad y eficiencia son los tres pilares fundamentales en los que se fundamenta Dreamlight y sobre los que se sostienen todos nuestros proyectos. Cine, televisión, espectáculo y entretenimiento.”

"Glow&Darkness", megaserie internacional que producen Roemmers y Moreno.

“Glow and Darkness” (Resplandor y Tinieblas) sería la presentación de esta sociedad audiovisual de Alejandro Roemmers y su socio Jose Luis Moreno. Los números que se dieron en el anuncio de esta serie sorprendieron y sorprenden. Y para alguna gente que rodea a Roemmers en otros proyectos fueron incluso, una alarma. Glow and Darkness es una idea de Roemmers sobre uno de sus personajes favoritos, San Francisco de Asís.

El proyecto, que incluso comenzó a rodarse en 2020, implica contar la vida de San Francisco de Asís en 45 capítulos divididos en cuatro temporadas. Para eso se usarían escenarios naturales de España, Italia, Francia, Marruecos y Egipto. Además de los protagonistas, sumados coprotagonistas, roles secundarios y extras, el elenco total sumaría unos 1500 actores.

Escena de "Glow&Darkness", la megaserie internacional producida por Roemmers y Moreno.

En 2020, se publicó que el costo promedio de cada capítulo de “Glow and Darkness” rondaría los seis millones de dólares. De hecho, ya se filmaron muchas escenas en distintas partes de España –incluso con la pandemia–, pero a fin de diciembre de 2020, José Luis Moreno no habría entregado los capítulos acordados y eso habría tensado la relación con Alejandro Roemmers.

Y ahora estalló esta situación sobre la que Alejandro Roemmers, vía su abogado, señala: “Sobre la serie Glow & Darkness, que ha dirigido el Sr Jose Luis Moreno hasta el 30 de junio, queremos puntualizar que contamos con material filmado, fruto del trabajo de un gran equipo y la participación de reconocidos actores y actrices, en base a un guion y un mensaje valioso. Es nuestro deseo y el del equipo poder seguir adelante con esta serie y ofrecer los primeros capítulos antes de que termine el año".

