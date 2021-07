Bárbara Diez encontró en Celeste Cid su alter ego para filmar la serie de su vida como empresaria

Mientras Horacio Rodríguez Larreta está en el T.E.G. y la hoguera de las vanidades para su “producción política” , su ex mujer completó su propio elenco para su nuevo desafío y un director ya gritó “Luz, cámara, acción”. Después de dos años de trabajo, comenzó el rodaje de la serie “Planners”.

Y allí Bárbara Diez encontró su alter ego en Celeste Cid. En la ficción por cierto. “Planners es una serie filmada en Buenos Aires que retrata los desafíos y problemas que enfrenta una agencia de organización de eventos a la hora de planificar una celebración inolvidable”, escribió Bárbara Diez en la red social personal que más utiliza. “Una historia que celebra el amor y la amistad, el esfuerzo y la dedicación que se esconden detrás de las fiestas.”

Celeste Cid como la "Bárbara Diez" de ficción en la serie "Planners".

Esta comedia dramática –así la describe Bárbara Diez– tiene a Celeste Cid de protagonista, y también participan Guillermo Pfenning, Leticia Siciliani y Gonzalo Valenzuela. La dirección es de Daniel Barone. y la producción ejecutiva es de la propia Bárbara. Y dado lo que expresa Diez sobre su proyecto audiovisual es, sin duda, la historia de la creación y el devenir de su exitosa empresa. “Una serie sobre la vida en torno a una agencia de organización de eventos. Todo lo que se esconde por detrás de las fiestas. Una historia de amor, unión, amistad y equipo. Del esfuerzo, la dedicación y la pasión que se ponen en juego al celebrar la vida de otros. ¡Allá vamos!”

A siete meses de la separación, de Rodríguez Larreta, su ex Bárbara Diez enfrenta un nuevo desafío.

“Hermosa…, y guardamos este secreto durante dos años. Y compartir días con vos es un sueño. Además de todo, todo... tengo una nueva amiga. Gracias”, posteó Bárbara Diez en relación a Celeste Cid. Por su parte, la actriz también explicó qué es “Planners”: una agencia de organización de eventos, una mujer que tiene que reconstruirse… Una historia que quiere hablar de amor, de unión y amistad… pero también del esfuerzo y la dedicación que se esconde detrás de la fiesta perfecta.”

Celeste Cid y Leticia Siciliani en el rodaje de "Planners", proyecto de Bárbara Diez.

Hace unos días comenzaron las grabaciones de “Planners” y Celeste Cid se convirtió, un poco y por ahora, en la guionista del detrás de escena. “Siempre me pareció muy mágico un set de filmación. Todos los movimientos que se producen para que quede eso que al final queda plasmado en la imagen. Hay decisiones, varios meses que resuenan en esos minutos finales. También hay imprevistos… y se los toma de la mano, en la mayoría de los casos porque –como en la vida–, posiblemente no había otra forma de que sucediera. Aquí con mi Laetitia (Siciliani), quien me dijo hace un tiempo ‘Te vas a encariñar’ … y antes de lo previsto, estaba en lo cierto. Qué equipo hermoso, muchos no nos conocemos las caras por completo pues llevamos barbijos, y máscaras .. .pero en las miradas podemos encontrar complicidad. De eso se trata.. en definitiva, y me siento muy agradecida.”

EI CP