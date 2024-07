Andy Murray anunció que se retira del tenis después de los Juegos Olímpicos 2024

El tenista británico, Andy Murray decidió concluir su brillante carrera profesional con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Tras varios años lidiando con diversas lesiones, el ex número uno del mundo decidió retirarse una vez que finalice su participación en los Juegos Olímpicos de París.

"Estoy en París para mi último torneo de tenis. Competir por el equipo de Gran Bretaña ha sido, sin duda, la semana más memorable de mi carrera y me siento muy orgulloso de poder hacerlo una última vez", escribió el deportista de 37 años en su cuenta de Instagram. Murray ya había insinuado su posible retiro hace algunos meses, después de someterse a una cirugía por un quiste espinal, lo cual le impidió participar en Wimbledon.

El tres veces campeón de Grand Slam también tuvo que implantarse una prótesis de cadera en 2019 y, posteriormente, sufrió otras lesiones que afectaron su rendimiento en el circuito.

Con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de París 2024, Murray competirá en la modalidad de dobles junto a su compatriota Dan Evans. Esta dupla fue confirmada hace unas semanas como una de las representantes de Gran Bretaña, junto a las formaciones de Joe Salisbury y Neil Skupski, y Katie Boulter y Heather Watson. Además, el escocés también disputará el cuadro individual en el que será el último torneo de su carrera deportiva, un evento muy especial ya que en los Juegos Olímpicos es el único hombre que ganó dos medallas de oro individuales.

Murray consiguió sus medallas doradas en las ediciones de Londres 2012, al vencer al suizo Roger Federer en la final, y en Río de Janeiro 2016, tras superar al argentino Juan Martín Del Potro.

En una entrevista con la revista HELLO!, Andy Murray expresó: "Sin duda, seguiré jugando al tenis, pero no en el circuito profesional. Planeo dedicarme mucho más al golf y probablemente continuaré trabajando con mi entrenador de fuerza y acondicionamiento, Matt Little, mientras me adapto a dejar de ser un atleta a tiempo completo y a no tener que entrenar tanto".

Murray fue una figura constante en nuestras pantallas durante casi 20 años, habiendo entrado en el top 10 del ATP Tour en 2007. Sus primeros Juegos Olímpicos fueron en Pekín 2008, donde fue eliminado en la primera ronda.

El primer oro olímpico del escocés llegó en 2012 en Londres, cuando derrotó a Roger Federer, vengando así su derrota en la final de Wimbledon de ese mismo año.

Su madre, Judy, dijo recientemente al Sunday Times que había rechazado ofertas lucrativas para poder entrenar a niños en su Escocia natal después de retirarse.

'Hemos recibido ofertas de otros países para abrir una academia de tenis Andy Murray. Pero para nosotros siempre será Escocia y nuestro país. Queremos devolverle algo al juego que nos ha dado tanto. Ninguno de nosotros ha cambiado nunca de opinión respecto a que queremos hacer esto en nuestro país de origen”, dijo.

Fortuna de Andy Murray

Al retirarse del tenis profesional, Andy Murray tiene una fortuna 50 millones de libras en premios. Sin embargo, no planea detener sus actividades lucrativas, ya que desarrolló un interés en los negocios que continuará expandiendo. Su empresa principal, 77 Management Limited, vale 21,4 millones de libras, y también posee el Hotel Cromlix, valorado en más de 4 millones de libras. Además, invirtió en su propio sello discográfico asociado con Castore y trabaja como embajador para varias marcas importantes.

Andy Murray es conocido por ser selectivo con las marcas con las que se asocia, evitando empresas de tabaco, juegos de azar y alcohol. Además, dirige 77 Sports Management, una agencia deportiva que representa a diversas estrellas emergentes, ofreciendo servicios integrales de representación, negociación de contratos y gestión financiera y de relaciones públicas.

En el ámbito personal, Andy Murray vive con su esposa Kim y sus cuatro hijos en una lujosa mansión en Leatherhead, Surrey, valuada en más de 8 millones de libras. La propiedad incluye instalaciones de lujo como una piscina, sala de masajes, vestuarios, sauna y un gimnasio.

