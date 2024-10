Ángel Cristo Jr dio detalles de cómo grabó a su madre, Bárbara Rey, teniendo sexo con el rey Juan Carlos

Ángel Cristo Jr., hijo de la actriz Bárbara Rey y el fallecido domador Ángel Cristo, despertó una tormenta mediática al ofrecer detalles explosivos sobre la relación de su madre con el rey Juan Carlos I. En diferentes entrevistas a medios españoles, Ángel Jr., de 42 años, reveló que su madre habría recibido pagos periódicos en efectivo, supuestamente como parte de un chantaje al monarca.

El rey Juan Carlos y la vedette: una historia de adulterio, fotos prohibidas y chantaje

El propio Ángel Jr. aseguró haber participado en la toma de fotografías comprometedoras de su madre junto al rey. "Ella decidió hacerle unas fotos al rey y yo fui a hacerlas", afirmó. Además, explicó cómo escondían una cámara en la habitación para captar imágenes: "En la habitación enfocaba la cama... La calidad de la imagen era mala, pero se podía distinguir lo que pasaba". Con apenas 12 años, el joven creía que ayudaría a su madre y que esa situación traería estabilidad a su familia: "Pensaba que a mi madre le darían trabajo y que íbamos a ser una familia feliz".

Por su parte, Bárbara Rey, en entrevistas anteriores, había negado que su relación con el rey Juan Carlos estuviera marcada por el chantaje. En su conversación con Risto Mejide en Viajando con Chester, la actriz admitió que, aunque llegó a grabar conversaciones con el monarca, fue como respuesta a grabaciones que le hicieron a ella: "Nos habían grabado donde nos veíamos. Me aconsejaron que lo grabara, pero tengo apenas dos o tres conversaciones y nunca las usé".

“Sabía que lo que me pedía mi madre estaba mal, pero mi deseo de ayudarla con sus problemas económicos me convencieron”, afirma la pareja de Ana Herminia en el tabloide británico, agregando que considera que lo que sufrió fue “maltrato infantil”, sostuvo el hombre en una entrevista con The Telegraph.

Las declaraciones de Bárbara Rey sobre su relación con él entonces, Rey Carlos I

En el reciente número de Vanity Fair, Bárbara también habló sobre su vínculo con el monarca y explicó que, desde el inicio, tenían un acuerdo implícito: "Él tenía su vida y yo la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa". Después de años de silencio, la actriz expresó su derecho a contar su historia: "Ahora me echan en cara que yo reconozca que he estado con él. ¿Y a mí no se me permite contar que tuve una relación con alguien?", declaró en tono de indignación.

La relación de Bárbara Rey y Juan Carlos I, que comenzó en 1975, está rodeada de misterio y controversia desde hace décadas. Protegidos en su momento por el secretismo de la prensa y las circunstancias, su romance siguió un camino paralelo al matrimonio del entonces rey con la reina Sofía. La actriz recordó sus encuentros en el Palacio de la Zarzuela, incluyendo un episodio en el que, según cuenta, conoció a Felipe VI cuando él era solo un niño. "Me dijo hola y adiós. Yo iba vestida super moderna, con botas de charol y un pantalón negro estrecho", relató a Risto Mejide, subrayando lo inusual de su apariencia en ese contexto.

