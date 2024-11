Artistas argentinos brillaron en los Grammy latinos 2024

La razón de ser de los premios Grammy parece clara: la enorme cantidad de música interpretada en lenguas, dialectos o expresiones idiomáticas reconocibles en Iberoamérica empezó a abundar en los Estados Unidos, razón por la que se decidió crear un premio que permitiera celebrar esa música.

Desde 2000, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación se dedica a medir y condecorar la excelencia, según sus términos. Y este año, los reconocimientos para la música argentina dieron cuenta del amplio abanico nacional.

Nathy Peluso quien, aunque vive en España hace ya muchos años, el fandom la considera argentina, se llevó tres premios Grammy: Mejor video musical para Grasa, Mejor canción alternativa por El Día Que Perdí Mi Juventud, y Mejor canción de rap/hip hop por Aprender a amar. “¡Estoy tan emocionada!”, dijo Peluso. “La verdad es que me imaginé que esto podía suceder y dije: ‘¿Me preparo algo?’. Y no, siempre me entrego a ver qué pasa en el momento, y estoy tan nerviosa que voy a tratar de decirlo todo. Gracias a estos seres de luz que están acá, que han confiado tanto en mi visión, que me han ayudado a llevarla a cabo, a aterrizarlo, a sumar tantísima magia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como Paéz y Calamaro. Por su lado, Conociendo Rusia ganó a Mejor Canción Pop/Rock, por Cinco horas menos, en colaboración con Natalia Lafourcade. La banda se inscribe así en una tradición de cantautores argentinos laureados por sus canciones, tales como Fito Páez, que ganó esa categoría en 2022 y 2020, y Andrés Calamaro, que se impuso en 2019. “No pensé que me lo ganaba”, dijo Mateo Sujatovich, autor y voz de las canciones del proyecto, rodeado del baterista Guillermo Salort y el productor Nico Cotton. Otro momento celebratorio para el rock argentino fue el homenaje especial a Soda Stereo, en el que Zeta Bosio y Charly Alberti tocaron En remolinos junto a Draco Rosa. Por su lado, Soledad Pastorutti obtuvo el premio a Mejor Álbum Folclórico por Raíz, nunca me fui, en el que colaboró con a Lila Downs y Niña Pastori.

Jóvenes y brillantes. “El primer artista en ganar un Grammy sin poder entrar a los premios”, dijo Trueno al enterarse desde afuera del predio Kaseya Center. “Estoy acá en la vereda tomando un mate. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina en la casa”. Fuera o adentro, Trueno se llevó la estatuilla por Mejor Fusión/Interpretación Urbana por Tranky funky.

Además, el premio para Mejor performance de música electrónica latina fue para “Bzrp Music Sessions, Vol. 53. “Yo conocí la música electrónica gracias a Tiësto cuando tenía 6, 7 años”, dijo Bizarrap desde el escenario. “Mi papá me mostraba su música y pudimos hacer una canción juntos el remix de esta canción que fue tan grande, con Shakira. Con ella ya ganamos el año pasado, pero esto nos permite seguir compartiendo esta canción que tantas alegrías ya nos dio”.

Por su parte, Apiazolado, del Diego Schissi Quinteto se llevó el premio por el Mejor álbum de Tango, imponiéndose a otros músicos argentinos, como Guillermo Fernández & Cristian Zarate (El cantor detangos), Franco Luciani (Tangos cruzados), Mariana Mazú (¿Y el fin del amor?) y Cuarteto Ullmann (Ya está en el aire).