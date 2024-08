Ben Affleck se refugia en los brazos de Kick Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr, en medio de su divorcio de Jenifer López

Este fin de semana aparecieron las primeras imágenes de Ben Affleck "saliendo" con Kathleen "Kick" Kennedy, hija de Robert F. Kennedy Jr., en medio de su proceso de divorcio de Jennifer López.

Por qué Jennifer Lopez le pidió el divorcio a Ben Affleck

El actor de Good Will Hunting, de 52 años, fue visto en varias ocasiones con Kick, de 36 años, según fuentes citadas por Page Six en un artículo publicado el sábado. La pareja pasó tiempo en lugares populares entre las celebridades, como el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, y en otros sitios frecuentados por figuras públicas.

Aunque fueron vistos juntos en varias salidas, la naturaleza de la relación entre Ben y Kick aún no está clara. Los rumores sobre esta relación surgen solo días después de que Jennifer López, exesposa del ganador del Oscar, presentara oficialmente la solicitud de divorcio el martes, coincidiendo con el segundo aniversario de su boda. La cantante presentó los documentos sin abogado y sin un acuerdo prenupcial, luego de que la pareja se casara en julio de 2022, seguido de una segunda ceremonia en agosto.

Aunque no se sabe cómo se conocieron Ben y Kick, la hija de RFK Jr. tiene vínculos con la industria del entretenimiento, lo que podría haber facilitado su encuentro.

Quién es Kathleen "Kick" Kennedy

Kick Kennedy es una actriz, escritora, filántropa y activista. Participó en diversas producciones televisivas, como Curb Your Enthusiasm y The Newsroom, y en 2021 protagonizó el drama cómico Fear And Loathing In Aspen.

Revelan por qué se separaron Jennifer López y Ben Affleck: "Fue una puñalada en el corazón"

Se graduó en la Universidad de Stanford, donde estudió historia y teatro. Su madrastra es la actriz Cheryl Hines, conocida también por su papel en Curb Your Enthusiasm. La madre de Kick es Emily Ruth Black, quien estuvo casada con RFK Jr. entre 1982 y 1994.

Kick fue nombrada en honor a su tía abuela, Kathleen "Kick" Kennedy, quien falleció en un accidente aéreo en 1948 a los 28 años. Kick tiene cinco hermanos, y estuvo casada con Mary Richardson desde 1994 hasta su divorcio en 2010. Trágicamente, dos años después, Mary se quitó la vida.

La joven fue vista en varios lugares emblemáticos de Hollywood, como el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, frecuentado por celebridades. En una entrevista en 2014 con el New York Post, Kick habló sobre su encuentro con Taylor Swift, quien salió con su hermano Conor en 2012. También compartió una divertida anécdota sobre su abuela, gran admiradora de Marc Anthony, quien lo confundió con alguien llamado "Mark Anthony" tras una invitación a cenar, resultando en una situación cómica que Kick recordó con humor.

Además de su carrera y conexiones, Kick mantiene una presencia activa en redes sociales, con más de 17.000 seguidores en Instagram.

