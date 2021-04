Cazzu, Duki y Bhavi copan un escenario inusual: la ‘pasarela’ de la Bafweek 2021

Del Parque Rivadavia, donde realizaron los primeros encuentros, a los escenarios más importantes de América y Europa. De cantar para un pequeño grupo de personas a tener miles de millones de reproducciones en Spotify y Youtube. De iniciar un sueño desde lugares lejanos de Argentina a conquistar la industria de la música internacional. Ya no hay objetivos u espacios inalcanzables para los referentes del trap nacional y esta semana dieron un nuevo ejemplo de esto al conocerse que Cazzu, Duki y Bhavi serán las figuras principales de la Bafweek, uno de los eventos icónicos de la moda nacional.

Este año la Buenos Aires Fashion Week cumple 20 años y en La Rural lo celebrarán con desfiles y performances que buscan ser disruptivas. Para eso, no solo se creó una escenografía especial sino que también se organizó la participación de figuras que acompañaran esa idea. Y los encargados de la Bafweek encontraron lo que buscaban en los representantes del trap. Por un lado, Cazzu, la jujeña de 27 años también conocida como La Jefa, colaborará con la marca Jazmín Chebar. Mientras tanto Duki, uno de los pioneros de la escena del género urbano nacional, hará lo propio con Roberto Sánchez. Y Bhavi, quien recientemente lanzó su primer disco, trabajará con Levi´s. Así, el trap le dará su impronta propia al evento que si tuvo el objetivo de renovarse, sin dudas lo consiguió.

Nuevos aires. “Siento que la decisión de llevar a los chicos fue acertada porque es lo que está sucediendo. Guste o no, a quien le guste más un género u otro, hay que tener la suficiente cabeza para ver que esto es lo que está pasando”. Quien habla es Andrés Baglivo, fundador y director creativo de la marca Roberto Sánchez. Esta será su primera participación en la Bafweek y si bien ya ha colaborado con Duki en otras ocasiones, esta experiencia será distinta a las demás porque será su primer desfile y presentación en público.

—¿Por qué ves acertada la decisión?

—Tengo 44 años,por supuesto que no soy de la generación del trap, sino de otra donde había otros formatos musicales. Pero lo lindo es la apertura y recibir todo. El espacio a estos chicos está bueno porque también es tirarlos a la cancha y ver qué es esto que está pasando. El aporte va a ser un refresh lindo y fresco.

—No solo innovan con ellos sino con marcas como la tuya, que también participa por primera vez…

—Yo soy netamente un proyecto underground. Para mí es un honor que el Bafweek mire para estos costados y no solo a marcas de shopping o megaempresas porque también soy lo que está pasando. Me siento a gusto porque en otros años la Bafweek

no se ha fijado en mí y hoy lo está haciendo y me pone en primera línea con marcas como Jazmín Chebar y Levi´s, y con una colaboración con un artista.

—¿Cómo es la colaboración con Duki?

—Para mí es como una situación de no trabajo. Dentro de lo que es ser el diseñador y la persona frente a la marca, uno de los trabajos menos pesados es cuando fusiono con un artista, es de las cosas que más disfruto. Con Mauro (N.de.R.: Mauro Ezequiel Lombardo es el nombre de nacimiento de Duki) lo tomamos como una juntada de amigos. Me genera placer porque hay una búsqueda de expresión de dos mundos y dos generaciones distintas. Yo le llevo 21 años y los encuentros con él para crear son una retroalimentación que me nutre e inspira.

—¿Hace cuánto trabajás con Duki?

—Mucho tiempo. Encaramos juntos muchos shows y giras. La que Duki hizo por España fue, punta a punta, con prendas que creamos juntos. Para mí es un amigo y es difícil juntarme a fusionar con alguien que no admire. No es solo por dinero esto y cuando trabajo con alguien tiene que haber una línea delgada en la que su arte se junte con el mío. En un punto me cuesta mucho aceptar una propuesta cuando el artista no me conmueve.

—¿Cómo te preparás para la Bafweek?

—Con todo. Paré todo lo que es mi día a día y tanto yo como mi equipo estamos enfocados con mucha dedicación y responsabilidad para esto. Estoy muy contento y conforme con lo que estoy haciendo. Fue un trabajo fuerte porque es muy poco el tiempo y en la industria de la moda los tiempos no son tan rápidos. Hacer una prenda es un poco como un bebé, salvando las distancias por supuesto. Esto es algo que se gesta, que se hace en muchos pasos y que tiene muchas manos en el medio. Nos preparamos todos con mucha expectativa y ganas.

Digital. Por cuestiones relacionadas a los protocolos establecidos para impedir contagios de coronavirus, el acceso presencial a esta edición de la Bafweek será limitado. Habrá poco público que solo podrá acceder con tickets de invitación especial que tienen los diseñadores o los sponsors. Desde el comienzo hasta el final se tomarán todas las medidas establecidas para este tipo de eventos. Sin embargo, quienes quieran presenciar los desfiles y los shows que realizarán Cazzu, Duki y Bhavi podrán hacerlo desde las 21, por Flow.