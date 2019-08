Cazzu es la primera trapera en llegar a la calle Corrientes

por Agustín Jamele

“Lleven sus llaveros, carteles, máscaras, remeras y bandanas de Cazzu”, dice uno de los vendedores que se encuentra cerca de la entrada al Opera Orbis. Como él hay al menos otros diez que reciben preguntas sobre los precios de los productos que están a la venta. Aquellos que compran alguna prenda u objeto se apuran a sacarse fotos para subirlas a sus redes sociales y mostrar la nueva adquisición a sus amigos. Mientras tanto otro grupo bastante grande empieza a pedir que abran las puertas del lugar. “Te amamos Cazzu”, se escucha en la calle Corrientes cuando finalmente comienzan a entrar.

Quien genera todo ese fervor es Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, una de las exponentes más importantes del trap en Argentina. Nacida en 1996 en Fraile Pintado, provincia de Jujuy, es la primera trapera en agotar tres recitales en el Opera y sus seguidores querían estar allí para acompañarla. “Las entradas se agotaron al toque”, dice una chica que está vestida como la cantante mientras mira como se ocupan los asientos.

El grito que se produce cuando las luces se apagan y aparece en el escenario “La Cazzu”, como le dicen sus amigos, es ensordecedor. Un inflable enorme, pantallas gigantes con dibujos coloridos, seis bailarinas y la artista ocupan el espacio y empiezan con el show que durará una hora y media. “Muchas gracias por venir, ¿están listos para cantar y bailar conmigo?”, pregunta la jujeña y provoca otra ola de gritos que llegan a tapar la música.

Durante el concierto la cantante no solo demuestra que es capaz de componer decenas de temas, sino que también es una de las líderes del género en el país. A lo largo de la noche suben Khea (quien se presentará en Bélgica en la Tomorrowland), Rauw y Dalex, de Puerto Rico, y Nicki Nicole, de Argentina, entre otros. Todos quieren estar en su show.

Y es que sus creaciones están en todos los rankings imaginables. Cazzu tiene cuatro millones de oyentes mensuales en la plataforma Spotify. Cuatro de sus temas están dentro de los 200 más escuchados en Argentina y tiene cinco que han superado los ocho millones de reproducciones siendo Loca, junto a Khea y Duki, el más popular, con 83 millones de reproducciones.

Lo mismo sucede con sus videos en YouTube. El último que subió hace dos semanas ya superó los siete millones de vistas y el anterior, que dio a conocer hace dos meses, cuenta con 14 millones hasta el momento. Algunos otros han alcanzado récords que ella no esperaba como sucedió con N.A.V.E., que cuenta con 24 millones de reproducciones en menos de un año.

Identikit. A pesar de ser joven, Cazzu ya tiene un largo recorrido en la industria de la música. A los diez años empezó con el folclore, que era el género que predominaba en su casa. Con el tiempo se pasó a la cumbia y mientras estudiaba cine en Tucumán, algo que no prosperó porque ella quería ser cantante, decidió viajar a Buenos Aires para encontrar nuevas oportunidades. Eso fue en 2016 y le costó un tiempo encontrar el camino. Primero trabajó para una banda de cumbia pero se dio cuenta de que no le gustaba el ambiente. “Había mucho ego, mucho maltrato. Pensé que eso solo pasaba en las películas”, aseguró en una entrevista con Página/12 y contó que llegó un momento en el cual solo quería alejarse de ese circuito.

Esas situaciones, sumadas a otros fracasos artísticos que tuvo, provocaron bajones en su carrera, aunque no lo suficientemente fuertes como para que pensara en abandonar. En plena búsqueda de nuevos horizontes comenzó a grabar temas de trap y con canciones como Más y Killa se ganó un lugar en ese mundo. En los últimos dos años su nombre empezó a resonar en todo el continente al ser telonera de Daddy Yankee y estar en el show de Bud Bunny, quien lideró las marchas en Puerto Rico con Ricky Martin el mes pasado.

Además este año realizó una gira por Europa que la llevó a ciudades como Barcelona, Zurich y Milán. Y los viajes no terminaron allí. También estuvo en Estados Unidos porque fue nominada a los Premios Juventud que se realizaron en Miami. Y para cerrar el que será uno de los mejores años de su carrera también presentó su disco Error 93, el que se encuentra presentando actualmente.

Los de siempre. El concierto está por llegar a su fin pero eso no impide que el público continúe bailando y cantando. Todos están alegres pero en la fila diez se vive algo especial ya que allí están sus familiares y amigos más cercanos. “Mi abuela estuvo en el primer show que hice acá en Buenos Aires. Fue en un lugar chico y no había ni cien personas pero ella estuvo ahí. Y hoy también me está acompañando; por eso le quiero dedicar todo lo que está pasando”, cuenta desde el escenario la cantante.

La abuela de Cazzu se para y se la nota emocionada. Hace quince años la veía cantar folclore en Jujuy y ahora la observa con lágrimas de alegría en el escenario mientras miles de personas disfrutan con la música de su nieta. El camino fue largo y complicado, pero la familia Cazzuchelli sabe que si bien tarda en llegar al final hay recompensa.

La elegida de Jimena

En los últimos dos años Cazzu realizó colaboraciones con varios artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, hubo uno que se destacó y llamó la atención en las redes sociales. Se trata de Quién empezó, creado por Jimena Barón y en el cual ella participó.

Al cierre de esta edición el tema tiene casi siete millones de reproducciones en Spotify y está 57º en el ranking de los más escuchados en Argentina. Ambas cantantes están en el video que se publicó en YouTube hace dos meses y ya superó los doce millones de reproducciones en la plataforma.

“Lanzamos tema nuevo. Gracias Cazzu hermosa, por tu talento y tu confianza. Ahora somos colegas y amigas pero siempre seguiré siendo tu fan. Aguanten las minas en la industria. Sos mi artista preferida; por eso te llamé para este tema, honestamente pensando que no te iba ni interesar reunirte conmigo. Sueño cumplido para mí. Te quiero y admiro”, aseguró Barón sobre Cazzu.