Céline Dion cumplió 55 años: 8 datos de la multipremiada cantante canadiense

Céline Dion cumple 55 años de edad. A lo largo de su carrera musical y personal, vivió momentos de mucho éxito y de pérdida también, como la muerte de su esposo y manager René Angélil y de su hermano Daniel, ambos víctimas del cáncer con dos días de diferencia, en enero de 2016. Para luego consagrarse como una intérprete multipremiada, icono y referente de la música internacional.

Sin embargo, hoy su carrera se encuentra en "stand by" debido a que fue diagnosticada con Síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente, pero con una actividad constante en sus redes sociales. Por esta razón, hoy 30 de marzo y en honor a su cumpleaños, aquí presentamos ocho datos interesantes sobre su vida y carrera.

1- Céline Dion: el Inicio de su carrera musical

Céline Dion comenzó su carrera musical a una edad muy temprana, actuando en pequeños clubes y eventos en su ciudad natal de Quebec. A la edad de 12 años, grabó su primer sencillo en francés con la ayuda de su madre y su hermano. Esta historia está muy ligada a quien era su manager, René Angélil, qué tiempo después se transformaría en su esposo.

Céline Dion icono de la moda y música internacional. Fuente: Instagram

2- Logros de su carrera: desde un Oscar a Grammys

Celine Dion es una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo. Ha ganado cinco premios Grammy, dos premios Oscar, siete premios Billboard Music, y muchos otros premios en reconocimiento a su impresionante carrera musical.

En su haber, Céline Dion recauda un centenar de premios y reconocimientos. Fuente: Instagram

3- Céline Dion, una historia de amor de película y familia de cuentos

Celine Dion y René Angélil comenzaron su historia de amor cuando ella tenía 12 años y él era su manager. Se casaron en 1994 en una ceremonia en la Basílica de Notre-Dame en Montreal. Juntos, tuvieron tres hijos: René-Charles, nacido en 2001, y los gemelos Eddy y Nelson, nacidos en 2010.

4 - Residencia en Las Vegas

La cantante es una de las artistas más populares que ha tenido una residencia en Las Vegas junto a Cher, Elton John y Mariah Carey. Desde el año 2003 hasta el 2019, la cantante ofreció más de 1000 presentaciones en el teatro Colosseum del hotel Caesars Palace, donde se presentaron más de 4 millones de espectadores. Actualmente, ella, junto a sus tres hijos, elige el Estado de Nevada como su hogar, dividiéndose con Quebec, su ciudad de origen, Canadá.

Céline Dion junto a René Angélil, su esposo fallecido en 2016. Fuente: Instagram

5 -Canciones icónicas Céline Dion

La canadiense es conocida por muchas de sus canciones icónicas, entre ellas "My Heart Will Go On", tema principal de la película Titanic, que le valió un premio Oscar y un Grammy en 1998. Otras canciones populares incluyen "The Power of Love", "Because You Loved Me" y "It's All Coming Back to Me Now". Actualmente, con un "stand by" en su carrera, Dion busca posicionar sus hits y mantenerse vigente con sus clásicas piezas. Es más, "It's All Coming Back to Me Now" se volvió viral en Tik tok con un ingenioso challege.

6 - Fundación caritativa junto a René Angélil

En el 1998, Celine Dion y su esposo René Angélil crearon la Fundación Celine Dion, que tiene como objetivo ayudar a los niños y adultos que padecen cáncer, así como a sus familias. La fundación ha donado millones de dólares a instituciones benéficas en todo el mundo.

La cantante junto a sus tres hijos, René-Charles, Eddy y Nelson

7 - Síndrome de la persona rígida, la enfermedad que atormenta a Céline Dion

La cantante en 2022 anunció en sus redes sociales que fue diagnosticada con Síndrome de la persona rígida. Se trata de una enfermedad neurológica que provoca espasmos musculares. Por esa razón, ella junto a su equipo decidió suspender su gira mundial y poner un "alto" en su carrera, hasta nuevo aviso.-

"Todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la que provoca los espasmos que estoy sufriendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan a muchos aspectos de mi vida diaria, a veces me provocan dificultades para caminar, no puedo usar mis cuerdas vocales como estoy acostumbrada...", explicaba Céline Dion a sus seguidores.

8 - Parece poco probable que Céline Dion acuda al estreno de su primera película como protagonista

Love Again se estrena el próximo 12 de mayo y es una comedia romántica en la que la cantante se interpreta a sí misma, junto a Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan. Aunque su sueño era dar vida a María Callas, todos sus esfuerzos en sacar adelante este proyecto no dieron sus frutos, pero al menos ha dado el salto a la gran pantalla con un papel a su medida en un filme posiblemente solo apto para los amantes de este género cinematográfico

JCCL / ds