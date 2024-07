Con su nuevo libro, Alan Faena completó su manifiesto personal

Con ‘Arquitectura horizontal’, el empresario Alan Faena completa lo que inicio con ‘Arquitectura de Ser’, su primer libro. Esto es, un manifiesto personal sobre la libertad y la creatividad sin límites. Para su presentación, el empresario regresó a Buenos Aires y reunió a un grupo de personalidades en el cálido ambiente de The Library Lounge, en su hotel de Puerto Madero.

El viernes por la mañana y rodeado de invitados, Faena conversó con la periodista Cristina Pérez sobre lo que, en realidad, será una trilogía de libros, ya que a los dos ya publicados pronto se sumará Arquitectura Vertical, que ya está escribiendo.

“La fragilidad y la fortaleza viven en todos nosotros y yo no le veo mayor virtud a ninguna -explicó frente a familiares, amigos y personalidades de la cultura y el mundo empresarial-. Nadie puede ser fuerte si no fue débil, sino no hay comparación. Y si bien el lugar de fortaleza se presenta como algo interesante para vivir, creo que es la debilidad la que realmente te conecta con tu ser, con el mundo que querés ir a buscar y es igual de interesante saber atravesarla”.

Es así que en este nuevo libro, Faena ofrece un marco profundo y personal en el que ahonda en sus experiencias de vida. “Saber caer, saber estar en esa caída, tener la pausa, la paciencia y la confianza para entender que es posible salir de ellas”, dijo “son aspectos clave” de la experiencia y de su trayectoria. “Porque cuando uno va en busca del camino se cae. Yo desde chico busqué mi camino, mi guion, enfrentarme con el afuera y la fricción que éste genera con el adentro conocido y saber que del otro lado quieren detenerte”. Esa exploración la trasladó a las páginas de su nuevo libro en ocho pilares temáticos y así profundizó en principios como realidad, prioridades, espera, caídas, transformación, entrega, humildad y expansión. Todos estos temas son los que guian a los lectores a través del viaje del autor hacia la autonomía y la libertad.

“Esta es la unión de dos libros sobre el misterio del vivir, sobre mis experiencias y mis ideas, sobre el trabajo de una vida para poder ser libre, sobre no caminar el camino de otro y crear el propio. Esto hace al desafío de cada vida”, contó Faena respecto de sus textos.



Es por eso que en perspectiva, el primer libro actúa como un mapa conceptual que el empresario concibió sobre cómo llevar adelante su ser y cómo dar forma a las ideas para plasmarlas en una realidad. El segundo, es un mapa de procedimiento, de los pasos que hacen que los diferentes caminos personales y la fortaleza lleven la potencia de la creación en lo que se decida hacer o no. Y en ese devenir llegar a la tranquilidad que otorga el estar en plenitud.

El viernes, Faena además mencionó el papel clave de su familia como sostén en este proceso de lo que definió ser como "un constructor de sueños".

“Mi mayor fortaleza para enfrentarme a los miedos y las fricciones de la vida fue el amor de mi familia; fue mi mayor capital y siempre fui lleno de ese amor. Por eso para mí ‘ser es saber volver’, en mi caso fue la familia, pero todos tuvimos en la vida un lugar de paz”, reflexionó.

Finalmente, explicó: “Estos libros son la filosofía de mi experiencia donde aprendí que tener miedo a perder te aleja del camino de libertad. Sin ese miedo empobrecedor, es posible vivir tu vida creando quien eres en cada momento. Este no es un libro sobre la aceptación de la realidad, sino sobre cómo crearla y alcanzar la libertad que es sentido de la existencia y lo que motiva mi vida".

