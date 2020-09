Consejos de urbanidad y de manejo para argentinos que se mudan a Punta del Este

Gozalo Mieres es un argentino vive que hace más de dos décadas en Uruguay escribió una serie de consejos para los “colonos argentinos” que hoy hacen de Punta del Este “su tierra prometida”. Quizá atento a que, como dicen, el ser humano se comporta como conduce, con lenguaje llano describe cuestiones de “vialidad uruguaya” , suma “vicios charrúas” y detalles de idiosincrasia que podrían colisionar con algún porteño acelerado o incluso prepotente.

“Buenos días, mi nombre es Gonzalo Mieres, vivo en Punta del Este desde el año 1994, quisiera hacer mi aporte a los que están en proceso de instalarse en ROU (República Oriental del Uruguay). Es largo (el que avisa no traiciona). Lo digo sin dudas, no hay en el mundo dos pueblos con más semejanzas que el argentino y el uruguayo, al punto de no podernos distinguirnos entre nosotros en muchos casos.”

“Pero eso no quiere decir que somos iguales, podemos comprobarlo por los resultados a las claras vistos. Aprendamos de lo bueno y respetemos lo que no compartimos, ya que acá no van a cambiar sus costumbres por nuestra llegada, por lo menos no inmediatamente. La mayor de las diferencias las tenemos al manejar. Acá se da prioridad al peatón, no sólo en los cruces peatonales sino simplemente en todas las esquinas que no sean vía rápida. (…) El cartel de PARE hay que respetarlo parando, no reduciendo la velocidad.”

“Ahora, no es que acá hagan todo bien, es bueno saber los vicios charrúas para no enloquecer. (…) Es muy común -como la llaman mis hijos-, ‘la carrera a empatar’, dos autos circulando a velocidades insólitamente bajas uno al lado del otro, formando un innecesario tapón a la libre circulación. Otra clásica local es ‘olvidarse’ de prender las luces de noche, sobre todo motos (…) Paciencia. Todo pasa. Con el tiempo uno va tomando ciertas precauciones y comienza a fluir. Tómense cinco minutos más para llegar a donde pensaban y listo.”

“Además hay un par de características que pueden chocarnos, incluso veinte años después. Una es la informalidad en general, y especialmente la impuntualidad (…) en la que nunca atienden a su compromiso ni avisan por qué. Esto pasa seguido. (…) La frase ‘Tarde, mal y nunca’ resume esa característica de nuestros anfitriones fernandinos o maldonadenses, cómo se les dice ahora.

“A la hora de contratar una persona o empresa, asegúrense de pedir referencias a todos los referentes que conozcan, ya que al ser una zona de mucha renovación de clientes, hay mucho informal y también algún que otro estafador. Si uno lo disfruta cada día, este lugar es un paraíso. (…) Saludos y bienvenidos a los recién llegados.