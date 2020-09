Luis Lacalle Pou admitió que duda sobre la apertura de fronteras con Argentina y Brasil

Faltan meses para que comience la temporada de verano mientras no hay fin a la vista para la pandemia de coronavirus en la región y la gran duda son las vacaciones. El problema no afecta solo a nuestro país: el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reconoció que debido a la pandemia de coronavirus su país aún no puede asegurar que las fronteras con Argentina y Brasil estén abiertas para ese periodo. Respecto a la baja cantidad de contagios y muertos, el mandatario dijo que se debe a "la conducta ciudadana".

El referente del Partido Nacional uruguayo participó del foro virtual "España-Uruguay. Mirando al futuro", organizado por el diario español ABC, en el que también participó el expresidente español Felipe González. Allí, el mandatario uruguayo reconoció que en su país "se nos viene una decisión bien difícil, que atenta directamente contra una base económica del país, que es el turismo".

En ese sentido, el oriental recordó que el principal emisor de turistas hacia su país es Argentina y remarcó que, si bien en diciembre debería comenzar la temporada estival, hoy no está en condiciones de asegurar que la frontera con esa nación y con Brasil estarán abiertas. De todos modos, según informó, el Grupo Asesor Científico Honorario, que ayuda al Ejecutivo en la crisis por la COVID-19, trabaja en el "Plan Verano" y señaló que hay muchos escenarios posibles.

Luis Lacalle Pou, anti-cuarentena: "No estaba dispuesto a ir rumbo a un estado policíaco"

Lacalle Pou fue consultado sobre el manejo que se hizo de la pandemia en Uruguay, con 1917 casos y 46 fallecidos desde el pasado 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria por la aparición de los primeros positivos. El jefe de Estado afirmó que las estadísticas que tiene el país no son gracias al Gobierno sino a los ciudadanos: "Apelamos a la conducta ciudadana", dijo y destacó que el uruguayo es "amante de la libertad".

"El éxito es relativo. Nunca debemos compararnos con el resto del mundo y estamos con la guardia alta porque puede cambiar todo. No estoy contento porque cualquier situación que golpea a mi país, me pone en el lado de los que sufren", aclaró el uruguayo.

Al respecto, el expresidente español destacó que "esa apuesta hasta el momento ha salido bien y forma parte del carácter de los uruguayos. Forma parte de su propia personalidad no solo por su apego a la libertad sino porque saben que el derecho a moverse, cuando choca con el derecho a la salud, hay que cuidarlo".

DR/FF