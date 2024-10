Cooper Koch contó que no usó prótesis en la escena de desnudos de la serie "Monstruos"

La serie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez sigue generando un gran impacto en Netflix, contando la dramática historia de los hermanos Menéndez, quienes fueron condenados a cadena perpetua por asesinar a sus padres en 1989.

Producida por Ryan Murphy, la serie revive el juicio de alto perfil y las acusaciones de abuso sexual, físico y emocional que Lyle y Erik hicieron en contra de sus padres, José y Kitty Menendez.

"Monstruos": Ryan Murphy se defendió de las críticas de Erik Menéndez por el éxito de Netflix

Nicholas Alexander Chavez (Lyle) y Cooper Koch (Erik) ganaron gran notoriedad desde el estreno de la serie. Koch, de 28 años, protagonizó una escena de desnudo integral en la que los espectadores no tardaron en especular si había utilizado una prótesis.

En una entrevista con Andy Cohen en Watch What Happens Live, el actor aclaró el asunto con humor: “Solo para decirlo, el mío no era una prótesis”. A lo que Cohen, de 56 años, respondió: “¡Esa iba a ser mi próxima pregunta! Felicidades, Cooper”, mientras Koch agradecía con un gesto. Cohen continuó bromeando: “Eres muy afortunado, ¿verdad?”, a lo que Koch respondió con una sonrisa, “Bien dotado”.

La extrema fama de Nicholas Alexander Chavez (Lyle) y Cooper Koch (Erik)

La serie no solo impulsó la popularidad de los actores, sino también el debate en torno al caso real de los Menéndez. Cooper Koch, en una entrevista con Vanity Fair, comentó: “Creo en ambos. Creo todo lo que dijeron en el estrado como cierto”. Por su parte, Chavez, de 25 años, prefirió mantener su interpretación más reservada, diciendo: “He llegado a una conclusión realmente única, pero también he decidido no compartirla con nadie. Quiero mantener esa parte de mi arte para mí mismo”.

Netflix estrena "Monstruos" una serie basada en el brutal crimen de los hermanos Menéndez

Koch también recordó su visita a la prisión para reunirse con Erik y Lyle junto con Kim Kardashian, quien se ha convertido en una defensora de la reforma de la justicia penal. Aunque ya había hablado previamente con Lyle, fue su primera conversación con Erik, quien ha sido crítico tanto de la serie como de Murphy.

"Tiene sentido que se sienta así", explicó Koch. "Esta es la peor parte de su vida siendo televisada para millones de personas, de una manera dramatizada y hollywoodense. Entiendo cómo se siente, y lo apoyo”.

Durante su visita, Koch compartió un emotivo momento con los hermanos Menéndez: “Tuve la oportunidad de darles un abrazo, mirarlos a los ojos y simplemente decirles que creo en ellos, los apoyo y haré todo lo posible por abogar por ellos”.

Refiriéndose al apoyo masivo que han recibido en plataformas como TikTok, Koch afirmó: “Sé dónde estoy parado. Mi punto de vista se alinea con todas las personas que los apoyan. Sé que hice todo lo posible para representarlos auténticamente en mi actuación. Si la gente crítica eso, sé que hice todo lo que pude”.