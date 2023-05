De qué murió Tina Turner: "Me he puesto en gran peligro", dijo hace dos meses

La comunidad musical aún está consternada por el fallecimiento de la icónica cantante estadounidense Tina Turner, a la edad de 83 años. La noticia de la muerte de la querida "reina del rock" dejó impactados a sus seguidores y despertó un sinfín de preguntas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Según su representante, la talentosa cantante perdió la vida en su residencia en Ksnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras una prolongada batalla contra una enfermedad.

Hasta el momento, la versión oficial sobre los motivos de su partida se limita a esa descripción general de una "enfermedad prolongada". Sin embargo, los representantes de la intérprete de Proud Mary, confirmaron a Daily Mail que murió por causas naturales. Esto llevó a especulaciones basadas en los problemas de salud previos que se conocían sobre la estrella, lo que generó gran inquietud durante los últimos diez años de su vida.

Erwin Bach, el hombre que salvó a Tina Turner de la "muerte en vida" y la amó hasta el final

Tina Turner junto a Erwin Bach.

Las afecciones que padeció Tina Turner

En el año 2013, la reconocida cantante sufrió un accidente cerebrovascular, comúnmente conocido como ACV, tan solo tres semanas después de su matrimonio con Erwin Bach, su último esposo.

Después de este incidente, su proceso de recuperación fue largo y, según relatos de sus seres queridos, incluso tuvo que aprender a caminar nuevamente. En ese momento, Tina Turner ya se había alejado de la música y se había establecido en Suiza, país del cual obtuvo la nacionalidad, renunciando a su ciudadanía estadounidense.

Tres años después del ACV, le diagnosticaron un cáncer intestinal, una enfermedad que nuevamente la afectó considerablemente. Como si eso no fuera suficiente, en 2017, según reveló en su autobiografía "Tina Turner: My Love Story", tuvo que someterse a un trasplante de riñón, siendo donante su propio esposo.

Tina Turner sobre su enfermedad renal

La reina del rock, de 83 años, habló sobre sus problemas de salud el 9 de marzo, Día Internacional del Riñón, y reveló que se puso en "grave peligro" al no tomar en serio su diagnóstico de hipertensión de 1978.

"Mis riñones son víctimas de no darme cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional", escribió Tina Turner. “Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos.

Tina Turner sobre la muerte

En una escalofriante entrevista con The Guardian de abril, la cantante reveló cómo quería ser recordada y agregó que no temía a la muerte.

"¿Cómo te gustaría ser recordado?", le preguntaron. "Como la Reina del Rock 'n' Roll. Como una mujer que mostró a otras mujeres que está bien luchar por el éxito en sus propios términos", respondió sin titubeos.

Cuando se le preguntó qué le asusta de envejecer, respondió: "Nada. Esta es la aventura completa de la vida y abrazo y acepto cada día con lo que trae".

JCCL / ds