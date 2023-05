Erwin Bach, el hombre que salvó a Tina Turner de la "muerte en vida" y la amó hasta el final

Erwin Bach lo dio todo por el amor de su vida Tina Turner, incluido uno de sus riñones, y logró salvar a la icónica cantante de rock de una “muerte en vida”. Fue en él en quien Tina encontró el amor verdadero después de un primer matrimonio plagado de abusos y violencia.

La estrella estadounidense murió este miércoles a los 83 años después de una larga enfermedad no especificada. Pero también sufrió una relación de casi 20 años con el guitarrista Ike Turner que la dejó físicamente maltratada, emocionalmente quebrada y económicamente arruinada.

Cabellera rubia, sonrisa luminosa y un animal en los escenarios: la "reina del rock'n'roll" fascinó a multitudes en estadios de todo el mundo, que coreaban a pleno pulmón "The Best" - que primero cantó Bonnie Tyler- o "What's love got to do with it". Pero su vida íntima era un desastre.

Con Ike, esta hija de obreros divorciados, escapó a lo que parecía un destino ineludible: empezó a trabajar a temprana edad como empleada doméstica. Pero también descubrió la violencia de un hombre que decidía todo y la hizo cambiar de nombre y apellido.

"The Ike and Tina Turner Revue" se convirtió en una de las bandas negras más populares del país en la década de 1960. Después, las cosas cambiaron cuando Ike y sus músicos abrieron la gira de los Rolling Stones en el Reino Unido, y con ella la puerta de la pareja al éxito en Europa.

En manos de Ike Turner, Tina no solo sufrió quemaduras de tercer grado por haberle arrojado café caliente a la cara, sino que también le dio tantos golpes en la nariz que la sangre se filtraba en su garganta cuando cantaba. El abuso al que fue sometida hizo que intentara suicidarse y la condujo a sufrir de pesadillas que la acompañaron durante gran parte de su vida.

En una ocasión cuando Tina le dijo a Ike que no deseaba continuar con su relación, él respondió "golpeándola en la cabeza con una camilla de zapatos de madera", a pesar de que ella estaba embarazada. Tina, cuya propia madre también sufrió abusos violentos por parte de su padre, dijo que el incidente "le infundió miedo" y decidió quedarse.

En sus primeras memorias, Tina contó que Ike la llevó a un burdel en Tijuana la noche de su boda y la hizo ver su show de sexo en vivo. También reveló que él la engañaba con mucha frecuencia y que cuando tenían sexo, se sentía violada.

“El sexo con Ike se había convertido en una expresión de hostilidad, una especie de violación, especialmente cuando comenzaba o terminaba con una golpiza”, dijo.

En su primera autobiografía, también contó cómo Ike le arrojó café caliente en la cara, provocándole quemaduras de tercer grado, y también habló de haber sido azotado con una percha de alambre y quemado con cigarrillos.

“Usó mi nariz como un saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba”, recordó. “Me rompió la mandíbula. Y no podía recordar lo que era no tener un ojo morado”.

La “tortura” llegó a ser tan grande, que en 1968 Tina intentó acabar con su vida tomando 50 pastillas para dormir antes de un espectáculo: “No estaba feliz cuando me desperté”, dijo en su segunda autobiografía. “Pero salí de la oscuridad creyendo que estaba destinada a sobrevivir”.

La estrella solo reveló su sufrimiento cinco años después de su divorcio de Ike en 1978: en una entrevista con la revista People en 1981, dijo que le tenía "un miedo loco" y agregó que “estaba muerta en vida”. “No temí que él me matara cuando me fui, porque ya estaba muerta. Cuando salí, no miré hacia atrás”.



“Así que esto es lo que llaman amor a primera vista”

Bach, de 67 años, era años menor que la cantante, a quien conoció en el aeropuerto alemán de Düsseldorf en 1985. Era un ejecutivo del sello discográfico europeo EMI que había sido enviado al aeropuerto a recibirla. La pareja dijo que fue amor a primera vista.

“Su manager Roger [Davies] me pidió que fuera a buscar a Tina”, recordó Bach en un documental en 2021. La cantante agregó: “Era realmente tan hermoso. Mi corazón [latía rápido] y eso significa las almas se encontraron, y mis manos temblaban. Mis manos estaban heladas. Así que esto es lo que llaman amor a primera vista, pensé. Oh, Dios mío, no estoy preparado para esto.

La pareja comenzó su relación el mismo año y Turner continuó trabajando con EMI para distribuir su música en el extranjero. “Enamorarme de mi esposo fue otro ejercicio para salir de mi zona de confort, para estar abierta a los regalos inesperados que la vida tiene para ofrecer", escribió ella.

“El día que conocí a Erwin por primera vez, en un aeropuerto de Alemania, debería haber estado demasiado cansada por mi vuelo, demasiado preocupada con los pensamientos de mi gira de conciertos", agregó. “Pero lo noté, e instantáneamente sentí una conexión emocional. Incluso entonces, podría haber ignorado lo que sentía, podría haber escuchado las voces fantasmales en mi cabeza diciéndome que no me veía bien ese día, o que no debería pensar en el romance porque nunca termina bien”.



Tina Turner reveló pasó muchos años luchando contra enfermedades potencialmente mortales después de haber sufrido un derrame cerebral solo tres semanas después de su boda con Bach y le diagnosticaron cáncer intestinal en 2016.

Los efectos secundarios del tratamiento la hicieron sufrir al punto de recurrir a remedios homeopáticos, pero eso empeoró su condición y terminó con una insuficiencia renal total.

"Las consecuencias de mi ignorancia terminaron siendo una cuestión de vida o muerte", escribió en sus memorias My Love Story, publicadas en 2018. “En este terrible momento de culpa y auto-recriminación, aprendí algo maravilloso sobre Erwin. Nunca me reprochó mi error. En cambio, fue leal, amable y comprensivo, y estaba decidido a ayudarme a superar todo esto con vida”.

Turner continuó relatando: "En ese momento, la tasa de donantes de órganos de Suiza era una de las más bajas de Europa, lo que significaba que, a los 75 años, probablemente nunca llegaría a la cima de la lista de espera".

“Empecé a pensar en la muerte”, afirmó. “Si mis riñones estuvieran fallando y fuera hora de morir, podría aceptarlo. Estuvo bien. Cuando es el momento, es realmente el momento. No me importaba la idea de morir, pero me preocupaba cómo me iría”.

“Uno de los beneficios de vivir en Suiza es que el suicidio asistido es legal, aunque la paciente tiene que inyectarse la droga letal ella misma”, dijo. Y continuó: “Creo que fue entonces cuando la idea de mi muerte se hizo realidad para Erwin. Estaba muy emocionado por no querer perderme...”.

Bach terminó donándole su propio riñón en abril de 2017 para salvarle la vida y la operación fue un gran éxito. “Estoy feliz de decir que, gracias a mi amado esposo, Erwin, que me dio uno de sus riñones, el regalo de la vida, tengo buena salud y amo la vida todos los días”, celebró después.

“También estoy agradecida de no solo haber sobrevivido, sino también prosperado, para poder transmitirles este libro que contiene preciosos regalos que me fueron dados, los mejores regalos que puedo ofrecer”, escribió en sus memorias. .

“El mejor momento fue cuando Erwin entró rodando a mi habitación en su silla de ruedas”, escribió en sus memorias. “De alguna manera se las arregló para verse bien, incluso hermoso, mientras me saludaba con un enérgico: ¡Hola, querida! Estaba tan emocionada: feliz, abrumada y aliviada de haber superado esto con vida. Todo volvió a ser el mismo de siempre y en unas pocas semanas él estaba disfrutando de su primera copa de vino”.