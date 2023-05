La herencia de la reina del rock: a cuánto asciende la fortuna que dejó Tina Turner

Este miércoles se conoció la noticia de la muerte de Tina Turner, a sus 83 años, en su residencia de Suiza.

En 2023, se estima que la fortuna de la cantante ascendía a US$ 250 millones, de acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth. En 2021, la cantante había vendido sus derechos de música e imagen a BMG Rights Management por alrededor de US$ 50 millones.

"Tina Turner, la Reina del Rock and Roll, falleció serenamente este miércoles a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Ksnacht cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo", la Bernard Dogherty, vocero británico de la intérprete, quien fue el encargado de dar la triste noticia.

El dolor de Tina Turner por la muerte de su hijo Ronnie: qué le pasó

La de Turner fue una vida marcada por el temprano apogeo; una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner; y un resurgimiento gracias a su talento y su espectacular despliegue escénico.

Hitos de Tina Turner

Se estima que a lo largo de su carrera, Tina Turner ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo.

Además, ganó 12 premios Grammy, incluyendo 3 premios Grammy Hall o Fame y Grammy Lifetime Achivement. Su disco en solitario "Private Dancer" (1984) vendió 10 millones de copias y presentó el éxito número uno "What's Love Got to Do with It". La cantante fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 2021. Se retiró de los escenarios en 2009.

Turner también publicó su libro de memorias "My Love Story", en 2018 y se realizó un musical basado en su vida, "Tina: The Tina Turner Musical", estrenado en Broadway en 2019.

Tina vivía en Suiza desde mediados de la década de 1990 y recibió la ciudadanía de este país en abril de 2013. En octubre de 2013 renunció a su ciudadanía estadounidense. En la tranquilidad de su retiro Tina Turner volvió a sufrir un fuerte revés en 2018 con el suicidio de su hijo mayor Craig Raymond Turner.

Condolencias desde la Casa Blanca

La Casa Blanca lamentó la "enorme pérdida" para la cultura de Estados Unidos registrada con la muerte de la icónica cantante de rock, soul y R&B Tina Turner el miércoles, a los 83 años, informó AFP.

"Es una noticia increíblemente triste. Tina Turner era un ícono, un ícono de la música", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que ella personalmente era "una gran admiradora".

