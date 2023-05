Adiós, Tina Turner: la exitosa carrera de una mujer que no se cansó de luchar

La legendaria cantante Tina Turner, quien sacudió al mundo con sus electrizantes presentaciones durante más de cinco décadas, falleció este miércoles a los 83 años. Dueña de una talentosa voz y una energía inagotable, la mujer considerada como la "Reina del Rock" fue para los ojos del gran público una mujer valiente que supo imponerse ante el maltrato para alcanzar la fama y la gloria.

La artista padecía una larga enfermedad y se encontraba en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. “Con su música y su pasión ilimitada por la vida, ha encantado a millones de fanáticos en todo el mundo e inspirado a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja su mayor obra: su música. Tina, te vamos a extrañar mucho”, fueron las palabras elegidas por su entorno para despedirla.

Nacida como Anne Mae Bullock el 26 de diciembre de 1939 un pueblo rural de Tennessee, desde su infancia tuvo una vida tumultuosa, saltando de pueblo en pueblo con algún familiar y una madre que no la quería. También, logró hacer resurgir su carrera de las cenizas cuando parecía sepultada por las torturas y maltratos que ejercía sobre ella su primer esposo y compañero musical, Ike Turner.

Tina es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz y su larga trayectoria plagada de clásicos como "What's love Got to do with it", "The Best" y "We Don't Need another hero", entre otras.

Ike Turner, un encuentro decisivo

Cuando era niña, su voz ya brillaba en el coro de la Iglesia Bautista Spring Hill en Nutbush. Pero fue a los 17 años cuando sus cualidades salieron a la luz, al actuar por primera vez en el club Manhattan de Saint-Louis. Ese día conoció Ike Turner, guitarrista y líder de la banda de Kings of Rhythm, quien la invitó a sumarse al grupo.

En 1960, lanzaron su primer sencillo, "A Fool In Love", que fue un éxito de ventas en Estados Unidos. Ike le cambió el nombre por el de Tina Turner y al de su banda por el de Ike & Tina Turner; entre las canciones notables que grabaron a principios de los '60 se incluyen "I Idolize You", "Poor Fool" y "Tra La La La La".

Una relación abusiva

Con Ike, Tina escapó de su destino en el campo como hija de trabajadores divorciados, ya que a temprana edad trabajaba como trabajadora de casas particulares. En sus memorias declaró que nunca sintió el cariño de su madre y que ella "no la quería", afirmando además, que su madre había planeado abandonar a su padre cuando estaba embarazada de ella

Pero también, con su primer esposo descubrió la violencia de un hombre que decidía todo y la hizo cambiar de nombre y apellido. Las cosas cambiaron en 1966 cuando Ike y sus músicos abrieron la gira de los Rolling Stones por Reino Unido, lo que les abrió el éxito en Europa.

