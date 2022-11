Los desafíos que tendrá Lula como presidente, según Serrat

Joan Manuel Serrat llegó a la Argentina para comenzar su gira de despedida de los escenarios. De buen ánimo y locuaz, fue abierto en referencia al presente de Brasil y los desafíos que tendrá Lula como presidente. “No basta con un triunfo electoral”, dijo Serrat en la única conferencia de prensa que dará en Buenos Aires. “Habrá que ver qué pactos electorales tendrán que hacer, cómo puede manejar la historia que se le ha puesto entre las manos y cómo incrementar la base social que necesariamente requiere para poder llevar adelante esos planes", expresó.

En lo que fue el único momento de la conferencia en que habló de política, Serrat también dejó muy en claro qué siente respecto del nuevo triunfo del que fuera ya dos veces presidente de Brasil. “No es que esté comprometido políticamente con él, pero a mí me parece que la victoria de Lula es un hecho buenísimo y no solamente para el Brasil, sino también para América en general, y para el mundo en particular. Veremos cómo se gestiona y qué posibilidades tiene de poderlo gestionar (ese triunfo)”.

La despedida de Serrat en Argentina

Serrat comenzará el sábado 5 de noviembre, en Rosario, el primero de los ocho recitales de su gira en Argentina. Luego viajará a Córdoba, con una presentación en el estadio Mario Alberto Kempes, y a partir del 19 de noviembre, hará los restantes seis shows en Buenos Aires. El vicio de cantar se llama este tour con el que Serrat, como aclaró, “solamente vengo a despedirme de los escenarios, no de la gente, ni del país, ni del cariño que nos ha unido. Uno que me lo recuerdan cada vez que bajo en Ezeiza en estos últimos sesenta años".

Y este adiós de la escena parece algo definitivo, ni siquiera lo convencerían de regresar colegas con quienes hizo gira en otras ocasiones como son Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y el propio Joaquín Sabina, quien en febrero de 2023 regresa a los escenarios. “Si eso ocurriera, es decir que me invitaran de nuevo a salir de carretera, no sé que pasaría”, dijo Serrat. “Así como no sé exactamente cuál sería mi reacción ante lo que pudiera ocurrirme en mi vida…Todo dependerá del camino que haya desde aquí hasta entonces. Igual no creo que eso suceda porque aparte de ser unas historias ya realizadas tanto con unos como con otros, ya eso lo hicimos. Y realmente el tiempo es muy escaso y hay que aprovecharlo en todas las cosas nuevas que nos pueda ofrecer. De cualquier manera siempre podemos divertirnos entre nosotros inventándonos cualquier historia que sabemos que, como tantas en nuestras vidas, no haremos jamás".

