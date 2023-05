El piloto argentino Agustín Canapino, con una unidad del equipo Juncos Hollinger Racing, participó en las 500 millas de Indianápolis de automovilismo, una de las pruebas de la "Triple Corona" del deporte. Junto a él, acompañándolo en todo momento, estuvo Josefina Di Palma, su novia.

La joven es oriunda de la ciudad bonaerense de Arrecifes, al igual que el corredor. Di Palma, que estudió en la Universidad de Palermo, es diseñadora de moda y dueña de Josephine Indumentaria, una tienda de ropa para mujeres ubicada en su ciudad natal.

Agustín Canapino no llegó, pero cumplió el sueño argentino de participar de las 500 Millas de Indianápolis

Sumado a esto, Josefina es proteccionista animal. En sus redes sociales se puede apreciar su participación en distintas campañas de adopción para perros callejeros, así como denuncias contra maltrato animal.

En enero de 2023, la mujer se fue a vivir a Estados Unidos junto al piloto de Juncos Holllinger Racing para acompañarlo durante la preparación para el Indianápolis 500. En ese sentido, se la podía ver presente en las carreras y atenta al desempeño de Canapino.

En diálogo con Carburando, Di Palma mencionó que estaba "con nervios", pero "acompañándolo, apoyando y haciendo fuerzas". "Es impresionante lo que él está haciendo ahí. Estoy muy orgullosa de lo que está logrando. No es fácil, entonces siento admiración total", agregó.

Consultada por las carreras, aclaró que tanto ella como Agustín están "muy concentrados". "La grilla que se viene ahora es súper especial. No sé qué nos espera, es todo nuevo, pero allá vamos", opinó.

Asimismo, se refirió a las dificultades que enfrentaron a la hora de adaptarse a vivir en un país nuevo: "Hubo días difíciles, pero yo siempre lo apoyé y traté de calmar las aguas. Siempre digo lo mismo 'Ya va a pasar, mañana va a ser un día nuevo y vamos a ver las cosas de otra manera'".

A pesar de que la mudanza les "cambió la vida totalmente", aclaró que se están adaptando bien, remarcando la importancia de estar juntos para afrontar los "días difíciles". "Estar los dos juntos hizo mucho más fácil todo porque es todo muy distinto. Al principio fue muy difícil, pero nos adaptamos bien", explicó.

En sintonía con sus declaraciones, Canapino habló sobre el acompañamiento de su novia en esa etapa profesional. En diálogo con el mismo medio, se refirió a un momento en particular, luego de su debut en la IndyCar, donde le tomaron una foto donde Josefina lo estaba abrazando tras finalizar el recorrido. "Ese momento fue muy especial. Yo recién me bajaba, no podía con mi vida. Estaba muy emocionado y le agradecí mucho a Jose que me acompañó en todo este proceso, que la vivió conmigo, que se animó a venirse a vivir acá", sostuvo.

Y agregó: "Estos dos meses los dos solos fueron duros. El sacrificio fue muy grande para los dos. Así que fue un lindo momento. Nada más lindo que cuando uno se baja poder estar con quién los acompaña, sobre todo en las malas, porque en las buenas es muy fácil".

mb / ds