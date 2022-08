Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1942, después de una pequeña celebración familiar en el Castillo de Windsor, el príncipe Jorge de Inglaterra se despidió cariñosamente de su sobrina, la joven princesa Isabel. Le prometió a la niña, de 14 años, que la visitaría en Escocia después de un viaje oficial al extranjero.

La niña, que hoy es la reina Isabel II de Inglaterra, tiene 96 años, y nunca volvió a ver a su tío favorito. Algunos días más tarde, el príncipe y duque de Kent murió cuando su hidroavión de la RAF (Real Fuerza Aérea) se estrelló contra una ladera de una montaña escocesa y sus 9.000 litros de combustible estallaron en una horrible bola de fuego.

Excepto una persona, todos los ocupantes de la aeronave fallecieron instantáneamente, envueltos en llamas. Los restos del príncipe, que era el hermano del entonces rey británico Jorge VI, apenas pudieron reconocerse.

La oscura trama de encubrimiento en plena Segunda Guerra Mundial

Jorge de Kent nació el 20 de diciembre de 1902, hijo del rey Jorge V y la reina María. Su hermano, Jorge VI, era el padre de la reina Isabel II.

El hidroavión Short Sunderland W4026 había despegado de Invergordon, en la costa este de Escocia, a las 13.10 del 25 de agosto de 1942, en su camino a Islandia, donde el duque debía inspeccionar las bases militares en representación del rey.

Treinta minutos después, se escuchó una gran explosión en el pueblo de Dunbeath y se vio una densa nube de niebla marina: el avión se había estrellado contra una colina escarpada llamada Eagle’s Rock.

Desde entonces, la muerte del duque estuvo rodeada de interrogantes sin respuestas: ¿estaba el duque pilotando el avión cuando se estrelló? ¿Estaba ebrio? ¿El hidroavión fue derribado por un caza alemán extraviado o, peor aún, por uno británico que lo confundió con un bombardero de la Luftwaffe entre la niebla escocesa?

"Georgie" ganó fama por su elegancia, su pasión por las fiestas de la alta sociedad por sus romances, por su presunto abuso de drogas, su participación en escándalos amorosos de alto perfil.

Y hay más dudas: ¿el duque fue asesinado por la inteligencia británica debido a sus simpatías hacia la Alemania nazi? ¿O estaba en una misión secreta a Suecia para tratar de negociar la paz con el alto mando nazi?

La muerte del duque de Kent, a los 39 años, se convirtió en la fatalidad de más alto perfil de la Segunda Guerra Mundial: ningún príncipe real había dado su vida en defensa de su país durante 500 años.

Apodado “Georgie Kent” era una figura tremendamente popular en el Reino Unido: sensible, glamoroso, elegante y sexy, en 1936 muchos pensaron que era mucho más adecuado que su hermano, Jorge VI, para ascender al trono cuando Eduardo VIII abdicó.

El duque de Kent llegó a ser un teniente de la Armada Real, y más tarde un piloto de la Royal Air Force, pero como era el quinto hijo, nunca experimentó ninguna de las presiones y obligaciones de la monarquía.

¿Participó el Establishment de un encubrimiento del desastre?

Condecorado con la Orden de la Jarretera y contraalmirante de la Armada Real, la muerte de Jorge fue un golpe colosal para el Reino Unido. Pero, después de un funeral organizado apresuradamente que se llevó a cabo solo cuatro días después en privado, el príncipe fue olvidado.

Según ha revelado recientemente el historiador Christopher Wilson, existió “la connivencia del Establishment en un encubrimiento bien pudo deberse a que el príncipe había contrabandeado en secreto, e ilegalmente, a una amante a bordo del vuelo fatal”.

Según revela Wilson, se estableció un tribunal de investigación a puerta cerrada y en la Cámara de los Comunes se leyó un breve resumen de sus hallazgos que nunca fue develado al público.

A las familias de los 14 fallecidos no se les permitió asistir al tribunal y, en algunos casos, tuvieron dificultades para acceder a cualquier información sobre la pérdida de sus seres queridos.

Los Archivos Nacionales, el Museo Imperial de la Guerra y los Archivos Reales de Windsor niegan tener la posesión de los registros relacionados con la muerte del duque y sus compañeros aviadores.

“Más tarde se supo que toda la documentación relacionada con el tribunal de instrucción había desaparecido misteriosamente”, agregó.

Rumores persistentes de que el duque era el amante del dramaturgo británico Noël Coward, así como del escritor Cecil Roberts y del hijo del embajador argentino, Jorge Ferrara. Finalmente se casó, en 1934, con la princesa Marina de Grecia.

“El avión se había desintegrado totalmente”

“El teniente de vuelo australiano Frank Goyen, recibió instrucciones de seguir por oficiales superiores también ha desaparecido”, escribe. “Este es un vacío de información muy sorprendente… e, inevitablemente, ha generado innumerables teorías de conspiración a lo largo de los años”, dijo Wilson.

Wilson reveló recientemente su encuentro con Arthur Baker, líder de aeronaves, número de servicio 1505244, quien le aseguró que había sido parte del equipo de búsqueda y rescate de la RAF enviado para recuperar los cuerpos en Eagle’s Rock.

“Acababa de regresar de la licencia. Nos metieron en camiones y nos llevaron al lugar del accidente. Nos dijeron: ‘Encuentren los cuerpos y tráiganlos aquí’”, le dijo. “El sitio era un desastre terrible: el avión se había desintegrado totalmente, destrozado en pedazos sangrientos”.

“Había un cuerpo tirado. No parecía muy dañado, pero sus ojos colgaban de sus mejillas. En su mano izquierda todavía tenía un fanático de los naipes – Lexicon, creo – y estaba acostado de espaldas”, recordó Baker.

“Había sido arrojado a unas buenas 50 yardas del resto del accidente, aterrizando en un espeso brezo. Era el duque de Kent, instantáneamente reconocible con su traje de vuelo”, recordó.

La aventura más famosa del príncipe fue con Kiki Preston, también conocida como “La chica de la jeringa plateada”, a quien se adjudica la responsabilidad de que el duque se volviera adicto a la cocaína y la morfina.

El cuerpo de una mujer

Baker continuó su relato: “Lo llevamos de regreso al lugar donde ocurrió el accidente principal, llevándolo sobre un trozo de metal de los escombros. Luego continuamos con la búsqueda. Había un fuerte olor a esencia en el aire y de repente vi ropa de mujer tirada por ahí y un joyero".

"Entonces vi este cuerpo, muy dañado con una pierna casi cortada. Pensé ‘ese no es un hombre’, y, para asegurarme, abrí la parte delantera de su ropa y había pechos de mujer. Le grité a mi sargento ¡¡Mujer!’ y me dijo que la cubriera rápido y que se la llevara, lo cual hicimos”. “Lo que ha visto aquí, no le habla a nadie”, le dijo su superior.

Durante la guerra, estaba prohibido que las mujeres volaran en misiones operativas, recuerda Wilson en su libro y remarca que sería “poco probable”, dado su valioso e importante cargamento real, que cualquier miembro de la tripulación hubiera contrabandeado a una novia a bordo del avión.

“Por lo tanto, si había una mujer a bordo, tenía que estar allí por invitación del duque. Dado su historial bien documentado de infidelidad en serie, eso no sería una gran sorpresa”, dijo Wilson.

En la noche de la tragedia, el secretario privado del rey, Sir Alan ‘Tommy’ Lascelles, anotó la tragedia del duque de Kent en su diario y agregó: “Había 16 personas en el avión”. Sin embargo, solo se han contabilizado oficialmente 15: el duque de Kent, los 13 muertos de la Fuerza Aérea, y el único sobreviviente, el sargento de vuelo Andy Jack, el artillero trasero.

El duque murió trágicamente en un accidente aéreo el 25 de agosto de 1942 a la edad de sólo 39 años. Solo una persona sobrevivió cuando el avión cayó sobre Caithness en Escocia.

¿De quién era el cadáver número 16?

“Una persona extra misteriosa estaba en el avión”, le dijo Andy Jack a su hermano, en una de las pocas ocasiones en las que habló sobre la tragedia hasta su muerte, en 1978. Lo reveló su sobrina, Margaret Harris, quien en 2003 rompió el inquietante secretismo que rondaba sobre la muerte del duque.

Según Wilson, Harris recordó que su tío, gravemente quemado, fue trasladado al hospital donde la primera persona que lo visitó fue un oficial superior que le ordenó firmar la Ley de Secretos Oficiales. Más tarde, Jack fue ascendido a oficial.

En conversaciones con el conde de Dudley, amigo de los duques de Kent, Christophe Wilson asegura que el aristócrata le dijo que el príncipe Jorge estaba enamorado de la pianista de jazz estadounidense Edythe d’Erlanger, a quien había conocido en 1941.

“Ella tenía ojos sólo para el príncipe”, dijo Lord Dudley. “Pero no era Edythe d’Erlanger la del avión. Sobrevivió a la guerra y murió en 1971. Entonces, ¿quién podría haber sido y por qué nunca se informó de la muerte de la mujer? ¿Por qué su familia no se presentó?», escribe Wilson.

Fue enterrado sin pompas reales en el cementerio real de Frogmore y las sombras sobre la tragedia que le produjo la muerte continúan siendo oscuras a 80 años del hecho.

Preguntas sin respuesta permanecen en el aire 80 años después

El historiador destaca que el accidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas, pero el rey Jorge VI, que estaba de vacaciones no muy lejos del lugar, no fue informado hasta alrededor de las 20:30 horas, cuando un cortesano interrumpió una cena familiar para dar la noticia.

“¿Por qué se le ocultó la tragedia? ¿Fue porque los oficiales superiores necesitaban tiempo para decidir qué hacer con la ‘persona extra’?”, cuestiona Wilson.

Tres semanas después, cuando Jorge VI visitó Eagle’s Rock, se habían eliminado todas las pruebas del accidente, se habían replantado los árboles y se había vuelto a colocar el césped para borrar los horrores de ese día.

Christopher Wilson asegura que el encubrimiento sobre la muerte del duque de Kent “fue completo” y que las repetidas solicitudes por parte de investigadores, biógrafos y periodistas desde 1945 siempre chocaron con la negativa del gobierno y de las fuerzas armadas “aparentemente para proteger la reputación de la víctima más famosa de la Segunda Guerra Mundial”.

“Hoy, ¿quién sabe la verdad sobre la muerte del duque?”, se pregunta Wilson. Georgie Kent tuvo tres hijos: el príncipe Michael de Kent, el actual duque de Kent, de 85 años, y la princesa Alejandra, de 84. Si lo saben, no lo están diciendo. ¿Y la reina? Cuando piensa en ese día de verano en Windsor cuando, a los 16 años, se despidió de su tío por última vez, ¿alguna vez se preguntó qué sucedió realmente? ¿O ella lo sabe?”