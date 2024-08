El desesperado pedido de la mamá biológica de Simone Biles: "Me gustaría hacer las paces"

Simone Biles deslumbró en los Juegos Olímpicos de 2024, donde conquistó tres medallas de oro y una de plata. Sin embargo, detrás de su éxito deportivo, la vida de la talentosa atleta no ha sido siempre fácil. A los seis años, Simone y sus hermanos fueron adoptados por sus abuelos debido a que su madre biológica, Shannon, enfrentaba una severa adicción al alcohol y las drogas. Hoy, tras muchos años, Shannon admite lamentar lo sucedido y busca una oportunidad para reconectar con su hija.

Simone Biles, la leyenda que volvió para brillar en los Juegos de París

En una entrevista exclusiva con Daily Mail, Shannon reveló que desde 2022 ha estado trabajando como cajera en un supermercado y se describe a sí misma como "una adicta en recuperación".

“La estoy esperando (a Simone) y tengo paciencia. No podés presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que vivió, pero solo debo esperarla”, aseguró.

Madre de Simone Biles

La mujer de 52 años explicó que quiere retomar la relación con su hija. “Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado”, dijo, aunque también admitió que, a pesar de tener su número de teléfono, no la llamará para respetarla. “Me gustaría hacer las paces con ella”, reflexionó.

“No estaría donde estoy sin ese punto de inflexión. Vivir separada de mi madre biológica, estar en un hogar de acogida y ser adoptada por mis abuelos me ha preparado para un mejor camino”, explicó en un documental sobre su vida que fue lanzado en 2021 para Facebook.

El drama de Simone Biles y los escandalosos abusos en la gimnasia olímpica

Netflix desentierra en “Atleta A” los casos de las gimnastas estadounidenses abusadas por Larry Nassar, referente médico de la Federación de Gimnasia de ese país, que hoy sigue bajo la lupa y cuestionada tras la crisis nerviosa de una de sus máximas estrellas, Simone Biles, que se quebró ahora en Tokio 2020 bajo la presión, y decidió bajarse de la competencia individual y por equipos, donde defendía el oro conseguido en Río 2016.

El crudo documental de Netflix cuenta los casos de las sobrevivientes que rompieron el silencio para hacerle frente a Nassar, miembro de la USA Gymnastics que hoy cumple dos condenas de 60 años cada una, por abuso sexual y posesión de pornografía infantil, luego de que una investigación periodística de The Indianapolis Star alertara sobre las vejaciones que sufrieron las estrellas del grupo élite de la gimnasia estadounidense y cientos de víctimas más.

Simone Biles es de oro puro: así fue la espectacular perfomance que le permitió ser campeona olímpica

“Me frustra tanto ver comentarios sobre que Simone Biles no es lo suficientemente fuerte mentalmente o sobre la renuncia a estar con su equipo. Estamos hablando de la misma niña que fue abusada sexualmente por el médico de su equipo durante toda su niñez y adolescencia, ganó el título del Campeonato Mundial mientras sufría por una piedra renal...”, compartió la misma Biles en Twitter luego de que la criticaran en esa red por haberle costado al equipo estadounidense la medalla dorada tras su renuncia.

“Ella merece respeto. Ella merece compasión. Ella no merece que se dicte ningún juicio. Número 1, porque es un ser humano. Y número 2, por todo lo que ha hecho por el deporte. Además de todo lo que ha tenido que soportar debido a este deporte, y la broma de una organización que protegió a su depredador en lugar de ella y sus compañeros de equipo durante años”, agregó el texto.

Estrenado en 2020, “Atleta A” vuelve a cobrar vigencia bajo los acontecimientos actuales (también hubo denuncias de abusos en 2018 en el equipo de gimnasia de Brasil), que ponen de manifiesto las otras bajas que sufrió el equipo de gimnasia estadounidenses luego de que varias atletas declinaron competir en Tokio en un boicot a la federación.

El gran gesto de Simone Biles con Rebeca Andrade en los Juegos Olímpicos 2024 que se volvió viral: "Leyenda"

Organismo que tapó las denuncias que se habían iniciado a mediados de los 90 entre otros motivos par no perder los millonarios patrocinios que la organización logró conseguir desde que sumó a su equipo Marta y Béla Károlyi, los ex entrenadores de Nadia Comaneci, que escaparon de Rumania a principios de los 80 para pasar a las filas estadounidenses, y que fueron denunciados también por sus maltratos y violencia física.

El rancho de los Károlyi fue el escenario para los abusos de Larry Nassar que fueron encubiertos por Stephen Penny ex CEO de USA Gymnastics, que aprovechó sus vínculos con el FBI para congelar las investigaciones. Penny es investigado y podría tener una pena de hasta 10 años de prisión por haber ignorado entre otras la denuncia de Maggie Nichols, la "Atleta" A a la que hace referencia el documental de Netflix, excluida del equipo olímpico en 2016 por haber visibilizado las conductas del médico que la Federación apañó por dos décadas.

