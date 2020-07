“Pone en jaque un modelo que creíamos ideal"

Anahí Sosa (37) es una referente de la gimnasia argentina. Integrante del seleccionado argentino durante 15 años y actual coordinadora de la escuela provincial de Rítmica, la cordobesa no es indiferente al impacto que provoca “Atleta A”, el documental de Netflix que revela un escandaloso caso de abusos a 141 integrantes del seleccionado olímpico estadounidense.

La película hace hincapié en los delitos cometidos durante dos décadas por el médico Larry Nassar, quien cumple una condena de entre 40 y 125 años de prisión, y el silencio cómplice de las autoridades deportivas de Estados Unidos, aunque también pone en crisis algunas metodologías de entrenamiento de una de las disciplinas más atractivas del alto rendimiento.



-¿Qué te produjo ver “Atleta A” y que reflexión te merece el caso?



-Me dio mucha tristeza. Mi reflexión sobre el tema es que las mujeres han evolucionado como colectivo en el mundo y se han insertado en la sociedad exigiendo ser respetadas a través de su lucha por la igualdad de derechos.



-¿Conociste a algunas de las protagonistas de la historia?



-Sí, la única gimnasta de rítmica que aparece en el documental (N de R: Jessica Howard) es de mi generación. Compartimos muchos torneos y éramos muy amigas y en la actualidad seguimos en contacto por las redes. Me angustió cuando escuché su comentario, la verdad no me lo esperaba. El resto de las denunciantes son de gimnasia artística.



-¿Te sorprendió el caso?

-Sí,¡y mucho! Jamás había escuchado rumores sobre el asunto hasta que en 2015 salió a la luz por la prensa.

-“Atleta A” trata sobre delitos sexuales en el ámbito del deporte, pero también pone en discusión metodologías de entrenamiento y de control en la gimnasia. ¿Eso se ha ido profesionalizando?



-Estamos viendo caer el imaginario del gran método norteamericano. Desde que tengo memoria se desprestigia lo que hace Rusia y se pone en valor lo de Estados Unidos. Escuché muchas veces a grandes entrenadores y dirigentes decir que los deportistas estadounidenses llegan a medallistas olímpicos mediante procesos basados en el respeto y la calidad humana. Es más, creo que hasta yo misma alguna vez lo afirmé. "Atleta A" saca a la luz una verdad que pone en jaque ese modelo que creíamos ideal. Nos desilusiona, nos angustia. Hoy el paradigma cambió: en Argentina y en el mundo se está aprendiendo a denunciar cualquier tipo de abuso. Las nuevas generaciones tienen información, reconocen sus derechos, saben distinguir lo que está bien de lo que está mal y, lo que antes se callaba ahora se denuncia. Igualmente me parece que todos los países deberían plantear una resignificación de las prácticas en los deportes de alto rendimiento.



-Una de las primeras secuencias del filme transcurre en un gimnasio donde sobresalen dos enormes carteles. Uno dice “perfección” y el otro “pasión”. ¿Son compatibles esos términos en el alto rendimiento?



-¿Existe la perfección? Aquí no hablamos de matemática, hablamos de arte, de un deporte que practican sujetos emocionales, que sienten y que reaccionan. Me parece que hablar de perfección podría hasta ocasionar estrés negativo en cualquier atleta. En mi gimnasio yo cambiaría “Perfección” y “Pasión” por “Pasión” y “Superación”.

-¿Qué cosas del pasado intentás no replicar como formadora?

-Siempre recibí mucho afecto de mi entrenadora y fui muy feliz durante mi carrera. Hoy trato de aconsejar a mis gimnastas sobre aspectos que como deportista no veía o dejaba pasar. Era muy obsesiva de la disciplina y todos los extremos son malos. Podés ser gimnasta de alto rendimiento y una vez por semana darte el gusto de comer tu comida favorita o de ir a una fiesta con amigos. Yo no lo hacía y hoy, a la distancia, me doy cuenta que de haberlo hecho no hubiese cambiado para nada la historia.



-¿Cuál es tu opinión sobre la Oficina de la Mujer Deportista?

-Me parece excelente que se haya creado esta Oficina y más aún que la lleve adelante una referente del deporte femenino nacional como Georgina Bardach. Hoy en Córdoba las atletas cuentan con un espacio para denunciar cualquier tipo de abuso en el ámbito deportivo. Además desde ese lugar se capacitará a dirigentas y formadoras. Es otro paso más. Una maravilla.



Su lugar en el mundo

Anahí Sosa es la coordinadora de la Escuela de Gimnasia Rítmica de la Agencia Córdoba Deportes. “El proyecto empezó en 2012, con el objetivo de generar un espacio deportivo de recreación e inclusión social. En 2014 pasamos a tener una línea federada y, un año más tarde, una de alto rendimiento”, cuenta.

“En 2019 terminamos con 200 niñas en la escuela de desarrollo del Kempes, y con 30 gimnastas federadas que se entrenan en el Club Banco de Córdoba. Tenemos seis gimnastas en la selección nacional individual y un conjunto de selección juvenil”, puntualiza.

-¿Cómo te sentís en esta nueva función?

-La gimnasia es una pasión en mi vida. No me encuentro en otro lugar que no sea un gimnasio con música, aros y cintas. Trasmitir mi experiencia a las nuevas generaciones me hace feliz, es la razón por la cual me levanto cada mañana. Por supuesto que junto a mí hay un equipo que hace posible este sueño.



Hizo historia

Anahí Sosa fue ocho veces campeona argentina y representó al país en cinco Campeonatos del Mundo, tres Juegos Panamericanos y tres Juegos Odesur. Fue la primera gimnasta rítmica de Latinoamérica en disputar una final mundialista, en Madrid 2001. Ganó dos medallas de bronce en los Panamericanos de Santo Domingo 2003. Sumó 12 preseas doradas y cuatro plateadas entre los Odesur de Cuenca 1998, Curitiba 2003 y Buenos Aires 2006. También fue vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes.