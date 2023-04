El Principito cumple 80 años: 8 curiosidades sobre la obra de Antoine de Saint-Exupéry

Aunque se considera que El Principito es un libro infantil por ser el más leído de la historia, muchos argumentan que es una obra para todas las edades debido a las reflexiones profundas que plantea sobre temas como el amor, la amistad, la soledad y la rutina. Es innegable que la percepción y la interpretación del libro varían según la edad y las circunstancias personales de cada lector.

Además de sus frases con significados profundos, El Principito también posee una gran cantidad de curiosidades que lo hacen aún más especial, dotándolo de una magia que trasciende su categorización como libro infantil.

El Principito es una obra literaria escrita por Antoine de Saint-Exupéry en 1943. Esta novela corta ha sido considerada como una de las más importantes y populares del siglo XX, y ha sido traducida a más de 300 idiomas y dialectos. El libro cuenta la historia de un pequeño príncipe que viaja de planeta en planeta en busca de respuestas sobre la vida, el amor y la amistad. A continuación, te presentamos 8 datos de color sobre esta obra

Saint-Exupéry escribió e ilustró el libro mientras estaba exiliado en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial

Saint-Exupéry en efecto no era considerado un gran dibujante, pero esto no le impidió crear las ilustraciones en acuarela del libro. Además, para inspirarse en la creación de los dibujos, buscó modelos en su día a día, como la apariencia de su esposa para la rosa, y también utilizó elementos de su propia vida, como aviones y desiertos, para crear algunos de los paisajes que aparecen en el libro. La combinación de sus dibujos con la historia ha sido una de las razones por las cuales El Principito ha llegado a convertirse en una obra icónica y atemporal.

El asteroide B612 realmente existe y el autor también tiene uno con su nombre

El asteroide B-612 es un cuerpo celeste que se encuentra en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, y fue descubierto en 1993. Su nombre, 46610 Bésixdouze o B-612, es un homenaje al planeta del Principito. Además, tiene un diámetro de menos de la mitad de la luna, no tiene satélites y está compuesto principalmente de hierro y oxígeno. A pesar de ser un cuerpo celeste relativamente pequeño, el fenómeno del espacio ganó popularidad gracias a su relación con la famosa obra literaria de Antoine de Saint-Exupéry, y ha sido objeto de interés para astrónomos y entusiastas del espacio.

En 1975, años antes de que se descubriera el asteroide B-612, se hizo el descubrimiento de un nuevo asteroide que recibió el nombre de 1975 W3. En 1987, este asteroide fue rebautizado en honor al autor de El Principito, pasando a llamarse 2578 Saint-Exupéry. De esta forma, se rindió un merecido homenaje al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, quien ha dejado una huella imborrable en la literatura universal con su obra maestra.

Es el libro más leído en lengua francesa

Con más de 140 millones de copias vendidas en todo el mundo y su traducción a más de 250 idiomas, El Principito se ha convertido en el libro más leído en francés. Este éxito literario ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndose en una obra universal que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

El manuscrito fue encontrado en una bolsa olvidada en la casa de un amigo del autor

El escrito original con las ilustraciones, de unas 140 páginas, estaba guardado en una bolsa de papel arrugada. Saint-Exupéry lo dejó en casa de un amigo en Estados Unidos antes de volver al ejército francés. Hoy en día, el original del El Principito se encuentra resguardado en la Biblioteca Pierpont Morgan de Nueva York, siendo una pieza invaluable de la literatura universal.

En Francia, se imprimieron billetes dedicados a El Principito

En honor al autor, se emitió un billete bancario francés con valor de 50 francos en el que se pueden apreciar su imagen y la del famoso personaje de El Principito. Además, en el diseño del billete se puede ver una avioneta y la imagen de la serpiente que se ha comido a un elefante, elementos que hacen referencia a la vida y obra del autor francés.

Los personajes reflejan la vida de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry plasmó diversos elementos autobiográficos y simbolismos que fueron objeto de análisis y estudio a lo largo de los años. El personaje del piloto, por ejemplo, es una clara representación del propio escritor, mientras que la rosa que cuida en el asteroide podría simbolizar a su esposa, Consuelo. Por su parte, el Principito ha sido interpretado como una representación de Saint-Exupéry en su juventud o incluso como una figura que representa al hijo del aviador Charles Lindbergh, quien vivía cerca del escritor. En cuanto a los baobabs, que en la obra destruyen planetas con sus raíces, fueron interpretados como una metáfora del nazismo y su deseo de imponer su ideología en todo el mundo.

Aseguran que la obra está inspirada en La Sirenita

Muchos especulan que Antoine de Saint-Exupéry pudo haberse inspirado en la obra de Hans Christian Andersen, La Sirenita, para crear algunos elementos de su propia obra, El Principito. Según algunos expertos, el autor francés habría leído la obra literaria mientras se encontraba en el hospital recuperándose de unas lesiones y esto habría influido en la creación de algunos personajes y situaciones de su obra. Por ejemplo, se ha señalado que el personaje de la rosa en El Principito podría tener algunas similitudes con la figura de Ariel, en la obra de Andersen. Sin embargo, no hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría y la verdadera inspiración detrás de la obra de Saint-Exupéry sigue siendo objeto de debate y análisis entre los estudiosos de su obra.

La otra reflexión famosa del Principito

"Lo esencial es invisible a los ojos", es una de las frases más célebres y reconocidas de El Principito, que destaca la importancia de valorar lo que realmente importa en la vida y no solo lo superficial o aparente.

Sin embargo, el Principito enseña que el amor no se trata de posesión ni control, sino de respeto y libertad, y que el verdadero amor no se basa en la belleza física sino en la esencia interior de las personas. "-“Te amo” - dijo el principito… -“Yo también te quiero” - dijo la rosa. -“No es lo mismo” - respondió él…"Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía…Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad hay sufrimiento. Cuando el “bien” querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados [...] Amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar, no porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar, en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. La manera de devolver tanto amor, es abrir el corazón y dejarse amar.”

