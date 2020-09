El trap argentino se impone en los Latin Grammy

La pandemia del coronavirus imposibilita la presencia física de artistas en los grandes eventos de la industria internacional. Sin embargo, la virtualidad ofrece una alternativa y así lo demuestran los organizadores de los Latin Grammy quienes presentaron la lista de nominados para la vigesimoprimera edición. “Tendrá como escenario la ciudad de Miami, pero su modalidad y la presencia de público para el evento en vivo será analizado próximamente por la organización, de acuerdo con el avance de la pandemia de Covid-19”, indicaron junto al anuncio.

Si bien entre los nominados están los grandes nombres de la música latina como Bad Bunny, J Balvin, Karol G y Residente, la nueva generación de artistas argentinos también aparece y demuestra haberse ganado su lugar. Cazzu, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Wos y la banda Conociendo Rusia, liderada por Mateo Sujatovich -hijo del tecladista de Spinetta Jade Leo Sujatovich- competirán en la categoría Mejor Nuevo Artista. En la misma son 11 los ternados y que cinco de ellos sean argentinos es una muestra de la escena local imponiéndose en todo el continente.

Cada cual tiene su estilo particular pero Cazzu y Nicki Nicole serán las que representen al trap argentino en la nueva edición de los Latin Grammy. No es la primera vez que este género urbano aparece en la entrega de premios ya que el año pasado Paulo Londra también compitió. Pero que año a año traperos argentinos ingresen en las listas es una señal de la relevancia que tienen no solo en el país sino en los distintos mercados de América.

Fenómeno musical: cuál es la ideología trap

Entre ellos también se incluye el de Estados Unidos donde, por ejemplo, hace pocas semanas se publicitó en las pantallas de Times Square, mítico espacio en Nueva York, el último disco de Cazzu llamado Una niña inútil. Y otro ejemplo es una nota publicada hoy en The Hollywood Reporter, medio estadounidense con relevancia internacional, donde se mencionan a Cazzu y a Nicki Nicole como “contendientes con grandes posibilidades de obtener la categoría Mejor Nuevo Artista".

Por su parte Wos, dedicado al freestyle y al rap, Nathy Peluso, cantante que fusiona hip-hop, soul, jazz y rap entre otros géneros, y Conociendo Rusia, grupo orientado al rock nacional, terminan de componer ese grupo que se posiciona con fuerza en la industria nacional e internacional. “Hoy me dieron hasta ahora la mejor noticia que recibí en mi carrera. Estoy nominada a dos Latin Grammys, qué honor tan grande”, escribió en sus redes Nathy Peluso. “Hace un rato me enteré que tengo tres nominaciones y no lo puedo creer. Quiero agradecer a mi banda, a mis amigos, familia y toda la gente que me acompaña”, indicó Mateo Sujatovich también en sus redes. Y a ellos se sumaron Cazzu y Nicki Nicole que utilizaron las mismas plataformas para demostrar su alegría por la noticia.