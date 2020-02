por Agustín Jamele

“Ya estamos instalados en las redes sociales y empezamos a tener eventos dedicados a nosotros, como el Buenos Aires Trap. Ahora el próximo objetivo es lograr que festivales creados para otros géneros nos inviten a participar”, le decía la trapera Dakillah a PERFIL en octubre del año pasado. Y su deseo no tardó en cumplirse. En lo que va de 2020 dos festivales, que en principio podría pensarse que no tienen mucho en común con la música urbana, les dieron un espacio central a cantantes de trap, rap, cumbia y hip hop.

El primero de ellos fue el Festival de Jesús María, cuyos principales pilares son la doma y el folclore. Sin embargo, en la edición que se organizó este año, fue Paulo Londra (ver recuadro) la apuesta más fuerte para entretener al público. “Es una celebración muy tradicional en Córdoba y la familia de Paulo y él mismo son cordobeses, así que cuando les propusieron estar les interesó mucho”, contaron a PERFIL desde el entorno del artista argentino más escuchado en Spotify, con un total de 13 millones de oyentes mensuales.

De todas formas, no fue el único festival que apostó a la música urbana. El Cosquín Rock, que celebró su aniversario número 20 el fin de semana pasado, por primera vez tuvo a un trapero cerrando una de las fechas. Se trató de Duki, quien se quedó con el espacio central del Escenario Sur, uno de los más importantes, y demostró que sus casi 7 millones de oyentes mensuales en Spotify también demandan verlo en vivo.

La apuesta no finalizó allí ya que antes de él estuvo Cazzu –quien ostenta más de 350 millones de reproducciones en YouTube y se presentará por primera vez en el Luna Park en marzo– y recién en el tercer lugar de importancia de la grilla apareció una banda relacionada con el rock argentino: Babasónicos. “Hace tres años que el festival viene incorporando artistas de otros géneros que no son el rock and roll estrictamente. El año pasado ya había una clara tendencia de que el hip hop, la música urbana y el trap habían crecido mucho. Entonces les dimos una carpa propia y exclusiva de ellos. Eso generó un movimiento importante y nos demostró la importancia de estos géneros al ver que esa carpa estuvo todo el tiempo llena”, explicó José Palazzo, creador del Cosquín Rock, a PERFIL.

Lo que ocurrió en 2019 fue un incentivo para él y en esta edición decidió dar un paso extra. “Este año quisimos que estos artistas ocuparan un escenario importante. Fue muy entretenido para la gente y ampliamos muchísimo el público. Fueron un montón de padres, que van habitualmente al festival, pero esta vez llevaron a sus hijos porque ahora conocían a parte del lineup”, indicó Palazzo.

El creador del Cosquín Rock recuerda también que, luego de anunciar que los artistas de música urbana estarían en los escenarios principales, recibieron algunas críticas del público. “La decisión fue resistida pero tiene que ver con algunos prejuicios porque después el escenario del Duki estuvo repleto. Y en ese horario también estaban tocando Las Pelotas y también estaba repleto. La gente tuvo opciones y pudo elegir lo que más le gustaba”.

Prejuicios. Tanto en el Jesús María como en el Cosquín Rock, parte de la resistencia que se generó hacia los artistas de la música urbana tuvo que ver con su juventud y un cierto prejuicio a su profesionalidad como artistas. Sin embargo, en la charla con PERFIL, Palazzo aseguró que esos comentarios están lejos de la realidad. “Todos los chicos de esta nueva generación tienen muy claro su camino y si se rodean de gente profesional tienen un presente y un futuro muy interesante”, reflexionó el productor, que ya está organizando una edición especial del festival en Buenos Aires para octubre de este año.

Además, destacó a algunos de ellos con los que pudo charlar personalmente. “Tuve trato con el Duki y me pareció sumamente simpático. Después, cuando llegó Wos, como soy amigo de su mánager pude charlar un rato con él. Le pregunté por qué decidió estar en un escenario que no está vinculado con lo que él hace. Y me respondió que sí estaba vinculado y me dio argumentos. Eso me pareció muy interesante”, finalizó Palazzo.

Mezcla de géneros. Una situación interesante que ocurrió y que llamó la atención del público durante la presencia de los traperos y raperos en el Cosquín Rock fue la petición de varias bandas de rock para subir al escenario con ellos. Por ejemplo Ciro, ex líder de Los Piojos, invitó a Wos para que interpretara un tema con él. Y antes de eso el propio Wos pidió que su lugar estuviera entre Los Gardelitos y La Vela Puerca para mostrar que los géneros se pueden complementar.

Otro ejemplo sucedió cuando Eli Suárez, líder de Los Gardelitos, tocó junto a Cazzu en un encuentro que ambos organizaron para que se llevara a cabo.

Paulo ‘Jesús María’ Londra

Por supuesto que, al anunciarse la participación de Paulo Londra en el Festival de Jesús María, una gran parte del público, sobre todo el más clásico, manifestó su mal humor. “Traigan a alguien que conozcamos todos”, llegaron a pedir cientos de personas en las redes sociales. Pero esas críticas se desvanecieron el mismo día que el joven cantante, de 21 años, se presentó en el escenario principal, ante el cual 22 mil personas, una cifra récord para el evento, lo estaban esperando.

“Al final el público joven hoy manda y los organizadores de este tipo de eventos lo saben. Y les conviene porque reúnen más público que, en definitiva, es más venta de entradas”, explicó un reconocido productor musical.

Como ocurrió en el Cosquín Rock, gran parte del público del Jesús María tenía dudas sobre el nivel de compromiso que tendría Londra con el evento. “Paulo es un artista en serio. Para él representa la misma responsabilidad el subirse a un escenario de un show propio o al de un festival. Además le encanta el contacto con el público y disfrutó mucho de poder presentarse allí. Está feliz”, indicaron a PERFIL distintas personas que tratan con el artista cotidianamente.