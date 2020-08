Cazzu lleva el trap argentino a Times Square con su nuevo disco

Las pantallas de Times Square en Nueva York son icónicas. A lo largo del año, millones de personas caminan por ese lugar y observan las imágenes de artistas, deportistas o empresas que promocionan sus trabajos o productos. No es fácil llegar allí y menos aún para aquellos nacidos fuera de Estados Unidos. Por ese motivo la fotografía de Cazzu dando a conocer su nuevo álbum en una de esas pantallas gigantes demuestra que el trap argentino ya está instalado en los principales mercados internacionales.

A sus 26 años Julieta Cazzucheli, más conocida como Cazzu, lanzó su tercer disco al cual nombró Una niña inútil. Asociada con Spotify para realizar varias acciones globales, la nacida en Jujuy explicó que este material está inspirado por los poemas de Alfonsina Storni. “Cada una de las canciones se llama igual a uno de sus poemas y los elegí con extrema dedicación”, cuenta la cantante sobre el proceso creativo que la llevó a componer los siete temas que están en el álbum.

Dulce tortura, Romance de la venganza, Miedo y Canción de la mujer astuta son algunos de los tracks que nacieron en base a los textos de la reconocida poeta argentina. “Leí todos sus libros y cuando hallé tanta información y críticas dignas de un genio feminista, hace cien años –dicho sea de paso–, decidí no obstinarme y responder a la primera intuición que me llevara a conectar el poema con la canción”, recuerda Cazzu. Y agrega al respecto: “No hay mucha más explicación por detrás de cómo escogí los poemas, están puestos ahí como un conducto hacia ella y la función de cada uno no es replicar con sus palabras lo que dice la misma canción, sino ser un complemento”.

Fusión. Durante los últimos años el trap argentino ganó lugar no solo en el país sino también en toda América y algunas zonas de Europa. Cazzu, Duki, Paulo Londra y Khea son algunos de los jóvenes que popularizaron el género y hoy en día lo expanden por el mundo. En ese contexto, la elección de Cazzu de fusionarlo con los poemas de Storni puede ser atractiva para algunos e irrespetuoso para otros. La artista no se muestra ajena a estas posibilidades y dio su opinión al respecto. “Me anticipo a pedir disculpas a los intelectuales que consideren que nuestro género musical y un emblema de la literatura rioplatense no tienen nada que ver entre sí. Pero espero dejar, aunque sea de manera tácita, un canal que invite a les jóvenes de esta generación a interesarse por la literatura y sobre todo, en las bases de un movimiento indispensable para la evolución humana”, indica ante posibles críticas sobre su decisión.

Impulso. La mayor parte del nuevo álbum de Cazzu se grabó en medio de la pandemia del coronavirus. Para ella esa experiencia la interpeló de una forma distinta a las anteriores. “En este caso me di el gusto de hacer música sin reglas y experimentar, aun de una forma más profunda. Aclaro esto, porque siempre he hecho lo que me dictan mis propios deseos, pero nunca tanto como esta vez”, revela la cantante.

Siguiendo con los relatos sobre los días en los que construyó su nuevo trabajo, Cazzu también comenta que en este nuevo material pudo producir historias y circunstancias que evitó en otras ocasiones debido a prejuicios autoejercidos. “Creo que de alguna manera es algo que sufrimos las mujeres en los últimos tiempos dentro de la música. Este prejuicio contemporáneo que menciono sucede cuando disociamos el ‘empoderamiento’ del ‘amor’. Pareciera que el amor y los sentimientos nada tienen que ver con ser una mujer fuerte y es ahí donde hacemos una conexión directa entre el ‘antisentimentalismo’ y el ‘girl power’”, explica y agrega que eso la llevó a sumar esa temática en las canciones. “Luego de haber advertido este fenómeno me encontré en la necesidad de ponerlo en tela de juicio y lógicamente dentro de lo que me compete, la música”, concluye Cazzu.

El resultado sin dudas fue positivo y logró cautivar la atención de los directivos de Spotify –plataforma donde cuenta con más de cinco millones de oyentes mensuales– para formalizar una asociación con ella. Según pudo saber PERFIL, el anuncio en la pantalla de Times Square es solo una de las acciones ideas y próximamente se darán a conocer las restantes. No es usual que un artista argentino sea promocionado de esa manera en Estados Unidos, tanto por la empresa de streaming musical como por otras compañías del mismo sector, y que Cazzu haya logrado esto genera un gran interés por ella en ese país.

Esto no es nuevo ya que la jujeña estuvo presente en grandes eventos como los Latin Grammy de 2019 que se llevaron a cabo en Las Vegas. Además, en agosto ganó la terna Nueva Generación Femenina en los Premios Juventud que se celebraron en Florida y en octubre será parte de la Semana de la Música Latina que está organizada por Billboard y que en esta oportunidad se llevará a cabo de forma virtual.

Más allá de la relevancia de todos estos eventos internacionales, con este tercer disco la artista argentina termina de consolidarse en el mercado internacional. Sobre todo en la industria estadounidense hay grandes expectativas por las repercusiones que generará Una niña inútil durante los próximos meses en las distintas plataformas digitales. No solo por la propia Cazzu, sino también por la oportunidad para las nuevas generaciones de descubrir a una de las poetas más importantes en la historia del país.

Alfonsina, la inspiración

Alfonsina Storni es considerada como una de las grandes poetas nacionales. Nacida en Suiza en 1892, sus padres, quienes ya habían vivido en Argentina, volvieron al país cuando ella tenía 6 años para instalarse en San Juan. Más tarde, la familia se mudaría a Rosario donde su padre instaló un café en el cual ella trabajó como camarera. Pero ese rol no le gustaba y decidió independizarse para conseguir un empleo como actriz.

Alfonsina también fue maestra y con el tiempo comenzó a escribir poesía y obras de teatro. Con los años ganó relevancia gracias a sus textos pero la detección de un cáncer de mamá le provocó una gran depresión de la cual nunca pudo recuperarse. En 1938, con solo 46 años, se suicidó en Mar del Plata dejando para la posteridad una obra extensa y compleja que hasta la actualidad es analizada por la profundidad de las ideas y pensamientos que plasmó en ella.