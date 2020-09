Elsa Serrano: sus tres hijas recuerdan a su madre a diez días de su muerte

A diez días de la trágica muerte de Elsa Serrano, sus tres hijas Roxy, Soledad y Belén, hablaron con Perfil de su madre. Recuerdos, anécdotas privadas y otras también, donde por su famosa madre, ellas vivieron situaciones inolvidables con otros famosas. Y por su supuesto, de la herencia de su “italianidad” en los detalles más cotidianos.

Elsa, con sus padres Espedito Romio y Checchina Malavolta, y con siete de sus once hermanos.

Las tres, Roxy, Soledad (Sole) y Belén (Beli) coinciden en definir a su madre Elsa Serrano como “ la persona mas enérgica que conocimos. No paraba ni un minuto. Incansable. Siempre con proyectos. Creía que tenía 20 años, y se tenía una fe ciega. Creía que todo lo podía: desde subirse a una escalera con un taladro para colgar un cuadro hasta armar una colección en una semana. Mamá era ,como decía el artista Federico Peralta Ramos, de la religión ‘gánica’. Ninguna adversidad la frenaba. Una inyección de vitalidad, la alegría de vivir. Y siempre con una sonrisa.”

Navidad en familia: Elsa, con hijas, yernos, nietos y nietas.

–¿Qué creen haber heredado del carácter de Elsa Serrano?

Roxy: el amor incondicional entre nosotras cuatro. La dedicación con la casa, con la mesa. Que haya siempre flores naturales en la casa. Poner la otra mejilla aunque no tan rápido como ella. La locura por la limpieza y el orden; cocinar comida casera. Ser viajera y no turista; y hacer listas de todo con fecha arriba.

Soledad: Su energía y siempre creer que se tiene pila para más. Las flores en la casa, infaltables. Las ganas de recibir amigos. ¡Y las de viajar!

Belén: La energía y la vitalidad. También la espontaneidad, y determinación. ¡Y la cocina que me encanta !

–¿Qué recuerdo de la vida pública y qué de la vida privada podrían dar?

Soledad: De la privada, recuerdo las reuniones eternas en casa. Empezaban al mediodía y eran un continuando que podían terminar con las mujeres durmiendo en los sillones, y los hombres jugando a las cartas hasta las 5 am. Y chicos por todos lados.

Belén: A mamá le gustaba que estuviéramos todas en su cama leyendo revistas, mirando tele, charlando...

Roxy: De la vida pública, miles. El recuerdo de las cuatro juntas en el desfile en Corigliano Calabrio, su pueblo natal, y la recepción donde le entregaron las llaves de la ciudad. De privada, ir con ella a eventos y quedarme a dormir. Y a la mañana siguiente, grandes charlas tomando mate. ¡Ella sólo tomaba uno para acompañarme!

Elsa Serrano en Nueva York: una de las fotos favoritas de sus tres hijas.

–¿Cómo hicieron para mantenerse las tres fuera del foco mediático?

Soledad: Nunca fue algo que se conversara. A ella le hubiese gustado que salgamos en todas sus notas pero respetó que a nosotras no nos interesaba. Beli era de repente la que mas accedía a salir en alguna foto cuando iban a un evento.

–¿Ninguna de ustedes se dedica a la moda?

Belén: En la actualidad no. En los ’80, Roxy tuvo su propia linea satélite de Elsa Serrano que se llamaba Spazio pero después se encararon otros proyectos. A Sole la moda siempre le gustó y le hubiese gustado ayudarla en algún momento, pero se fue a vivir a Montevideo y no era fácil. Lo mío siempre fueron los números y la ayudé desde ese lugar. De todas maneras no era fácil acompañarla: ¡la gente quería que la atienda ella!!

–¿Con ustedes su mamá era 'hincha' respecto de la ropa?

Soledad: Yo sufría cuando me mandaba a los cumpleaños con vestidos de organza y tapado. Así llegué al Italpark, al cumple de Jose Villar, la hija de Teté Coustarot. ¡Qué papelón! Pero después siempre sentí que era la más linda en los casamientos y en las fiestas. Y cuando a veces me hacía poner algo incómodo me repetía: “La moda no incomoda”.

Roxy: Siempre fue exigente con la ropa. En casa, la ropa siempre estaba perfectamente planchada, colgada y ordenada.

Belén: Siempre fue hincha no sólo con la ropa sino con la estética en general. Desde el pelo, las manos, la ropa…¡Todo!

–¿Les pesó en algún momento la parte pública de su trabajo?

Soledad: Sí, en alguna época, pero siempre peso más el amor que nos teníamos.

Con sus hijas en Corigliano Calabro: Elsa Serrano viajó a su pueblo natal para recibir las llaves de la ciudad.

–¿Cocinaba? ¿Tenía algún plato en particular para las reuniones familiares?

Soledad: Las pastas más ricas con la salsa de tomate más increíble del mundo. Pizzas caseras deliciosas. También le gustaba mucho cocinar mariscos, la tarta de atún y palmitos…¡Y con masa casera, por supuesto!. Y empanada gallega todas las Pascuas.

–¿Hay alguna prenda hecha por su madre que conservan por algo en particular?

Soledad: Tengo varios vestidos de mamá guardados. Una pollera negra y dorada que usé para una gala del Malba que no veo la hora de volver a usar.

Roxy: Muchas, en especial tapados y vestidos negros que son alhajas. Un vestido largo strapless de gasa de seda natural estampado que uso para una gala o para un almuerzo en la playa con solo cambiar los accesorios. Y una chaqueta negra futurista de líneas geométricas que, desde hace mil años, siempre me salva.

Beli: Todos los vestidos que me hizo para los casamientos. Mi vestido de civil, y el tapado azul de baby alpaca.

Elsa Romio, su apellido paterno. Su madre Checchina Malavolta y algunos de sus once hermanos.

–¿De las famosas que conocieron por su mamá, de quienes tienen alguna anécdota que recuerden o cada tanto surgía en la mesa familiar?

Roxy: Desde chiquitas estuvimos en contacto con las famosas locales y tenemos los mejores recuerdos de compartir mucho con Mirtha, Susana, Marcela Tinayre, Sofía Neiman, Graciela Borges, Eleonora Cassano, Julio Bocca, Norma Aleandro y Lino Patalano, entre otros. Mónica Gutierrez cumple años el mismo día que Sole y festejamos varias veces juntas. Pasamos Año Nuevo en lo de Miguel Romano; y muchas Navidades con los Pimpinela, con los que somos familia. Todas las ex modelos también eran parte del clan, en especial Evelyn (Schield), Teté (Coustarot), Teresa Calandra, que la querían mucho. Y recuerdo ver a Joan Collins una vez en la maison de la calle Mansilla.

Soledad: Mé gusto conocer a Claudia Schiffer en la época de las super modelos. ¡Y cuando era chica ir a ver a Xuxa en su camarín fue lo más!

Belén: Ir a los backstage de las novelas de Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez. Y me acuerdo que quería un perro y mamá no me lo quería comprar. Así que Susana (Giménez) me regaló al hijo de Jazmín que se llamaba Honey; y mamá no pudo negarse.

