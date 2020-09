Tras el caso de Elsa Serrano, las recomendaciones de electricistas para evitar accidentes

Esta semana, Elsa Serrano murió a los 73 años en su departamento por inhalación de humo. Según la investigación que lleva adelante el fiscal Sebastián Fedullo, el departamento de Retiro en el que vivía el ícono de la moda se prendió fuego por un “desperfecto en el aire acondicionado”, que por “goteo” comenzó las llamas en el colchón y el cuarto donde dormía Serrano. Los especialistas cuentan que estos accidentes son comunes en las viviendas. De hecho, informes de Bomberos en todo el país detallan que el 80% de los incendios se originan por disperfectos eléctricos. Por eso, PERFIL se comunicó con un electricista para determinar qué cuidados hay que tener para evitar una tragedia.

Sebastián Gutiérrez (54) es un electricista experimentado desde 1982. Además, hace diez años que dicta cursos en la Universidad Nacional de Quilmes y en diferentes cooperativas de trabajo, como El Molino, Tava, Mate Amargo y La Fábrica, entre otras. “Lo más importante es que las instalaciones deben cumplir con las normas”, asegura Gutiérrez. Entonces, explica que “los cables y los implementos -llaves de corte, tomas, diyuntores- tienen que ser de buena calidad y mantener el rango adecuado de amperes para el uso que se le va a dar. Todo está tabulado y se encuentra en cualquier manual de electricidad”.

“En general, los incendios se producen por un falso contacto o recalentamiento”, asegura el electricista. En este sentido, dice que “el falso contacto ocurre cuando un toma corriente en la pared está gastado y, entonces, la ficha que entra en esa toma no ajusta bien”. Por eso disperfecto, “empieza a haber un 'chisporroteo' que uno no se da cuenta porque es muy chico. Pero recalienta y puede llevar a un incendio”, cuenta Gutiérrez, sobre un hecho que no es el más común.

La situación que los electricistas están acostumbrados a observar es que elementos de alto consumo, como estufas o radiadores, se dejan enchufados por varias horas. “Hace que recalienten los cables y los elementos de protección -como las llaves térmicas- no actúan porque no son del rango correspondiente o no son de buena calidad”, dice Gutiérrez. “Los cables no propagan la llama. Al ser ignífugos, solamente se carbonizan. Eso da cierta seguridad”, agrega.

Otro consejo que brinda el electricista es que “las instalaciones deben tener una puesta a tierra. No es algo complicado, pero tiene que estar bien hecho”, dice Gutiérrez, quien también dio cursos para mujeres en el barrio 31, para el Gobierno de la Ciudad.

Por otro lado, Gutiérrez dice que “una causa de incendio, que ya vi, sucede por los bornes”, que son los tornillos que aprietan los cables. “Cada tanto, hay que revisarlos. Tampoco hay que hacerlo todos los años; pero si uno trabaja en el panel, no está de más apretarlos”, recomienda.

Por último, Gutiérrez se refiere a la vida útil de los electrodomésticos. “Es parecido a la instalación: si son de buena calidad, prácticamente no dan problemas”, asegura. “Los aires acondicionados de marcas blancas -los que se ofrecen comúnmente en supermercados- son de calidad más baja. Las marcas reconocidas de origen japonés o coreano son muy buenas. El mantenimiento no requiere nada especial; mientras funcionen bien, ni siquiera se los toca”, cierra el electricista.