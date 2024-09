La 76ª edición de los premios Emmy, celebrada este domingo en Los Ángeles, dejó un empate entre las producciones más premiadas de la noche: la segunda temporada de El Oso (The Bear), la primera entrega de Shogun y la miniserie Bebé Reno (Baby Reindeer), que se alzaron con cuatro galardones cada una.

Premios Emmy 2024: los detalles de la premiación de la televisión internacional

Shogun, que partía como favorita con seis nominaciones, se llevó premios destacados como mejor serie de drama y mejor director. Esta producción de FX, basada en la novela histórica de 1975 de James Clavell y ambientada en el Japón del siglo XVII, también se destacó en las categorías de mejor actor (Hiroyuki Sanada) y mejor actriz (Anna Sawai) en una serie dramática.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otro lado, la miniserie de Netflix Baby Reindeer conquistó el premio a mejor miniserie, además de obtener el galardón a mejor guion. Sus protagonistas, Richard Gadd y Jessica Gunning, fueron premiados como mejor actor y mejor actriz de reparto por sus papeles de Donny y Martha, respectivamente.

Aunque The Bear no logró llevarse el premio a mejor serie de comedia —que finalmente ganó Hacks—, la serie de FX no se fue con las manos vacías. Jeremy Allen White, quien interpreta a Carmen Berzatto, obtuvo por segunda vez el Emmy a mejor actor principal en comedia. Además, la serie ganó los premios a mejor dirección en comedia, junto con los galardones a mejor actor y actriz de reparto para Ebon Moss-Bachrach y Liza Colón-Zayas.

Finalmente, Hacks también brilló al obtener el premio a mejor actriz de comedia para Jean Smart por su interpretación de Deborah Vance.

La gala de los Emmy tuvo lugar en el teatro Peacock de Los Ángeles y celebró lo mejor de la televisión en una noche de grandes triunfos y sorpresas.

Quienes fueron los ganadores de los Emmy

La 76ª edición de los premios Emmy destacó a las mejores producciones y actuaciones del año en una noche llena de emociones y reconocimientos. A continuación, la lista completa de los ganadores:

Mejor actor en una serie de comedia : Jeremy Allen White (The Bear)

: Jeremy Allen White (The Bear) Mejor actriz en una serie de comedia : Jean Smart (Hacks)

: Jean Smart (Hacks) Mejor actor en una serie de drama : Hiroyuki Sanada (Shogun)

: Hiroyuki Sanada (Shogun) Mejor actriz en una serie de drama : Anna Sawai (Shogun)

: Anna Sawai (Shogun) Mejor actor en una miniserie : Richard Gadd (Baby Reindeer)

: Richard Gadd (Baby Reindeer) Mejor actriz en una miniserie: Jodie Foster (True Detective: Night Country

JCCL CP