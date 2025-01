Escandalosas revelaciones sexuales en la nueva docuserie de Netflix sobre Jerry Springer

The Jerry Springer Show fue un famoso reality show emitido en Estados Unidos entre 1991 y 2018. Habitualmente tildado de “televisión basura”, a lo largo de sus casi 4.000 episodios desfilaron por la pantalla historias de la vida real, a menudo dramáticas y truculentas, que involucraban a personas comunes y corrientes.

Infidelidades, relaciones familiares conflictivas, peleas y hasta casos extraños despertaron fascinación en un público ávido de escándalos —reales y ficticios— en el amanecer de la era de los programas de telerrealidad.

Pero las controversias no sucedían únicamente en el estudio de televisión sino, fundamentalmente, detrás del decorado. Para revelar todos los secretos jamás contados sobre la producción del show y de sus desconocidos protagonistas, Netflix produjo su nueva docuserie: “Jerry Springer: Peleas, Cámara, Acción”.

Jerry Springer

“Yo era el proxeneta de Jerry Springer y reservaba visitas para que se acostaran con él", asegura Norm Lubow, uno de sus más notorios productores, quien agregó que Jerry lo contrató porque “conocía a muchas strippers”.

Consumidor de marihuana, incluso en cámara, Lubow dijo que cuando las luces del set se apagaban, Jerry solía encontrarse regularmente con un sinnúmero de invitados a su programa, con quienes mantenía relaciones sexuales.

Lubow, tan solo uno de los múltiples productores que trabajaron en el show y cuyos secretos son revelados en la docuserie de Netflix, admitió que a menudo contrataba invitados falsos que incluían strippers, estrellas pornográficas y prostitutas que conocía de su época en una banda de Heavy Metal llamada Just Say Yes, en Los Ángeles, California.

"La primera vez que me contrataron como buscador de invitados querían que encontrara chicos de la calle de Hollywood, consumidores de drogas”, sostuvo el productor, quien trabajó en el programa desde 1996 hasta que fue despedido en 1998. Tan solo dos años le bastaron para coleccionar una serie de escándalos desconocidos que Netflix propone revelar.

No obstante, Lubow asegura que la nueva docuserie de Netflix cuenta una suerte de historia que, aunque escandalosa, es menos asombrosa respecto de la real que él mismo conoció de primera mano.

Jerry, quien falleció en 2023, no era ajeno a los escándalos amorosos, ya que admitió haber pagado a prostitutas por sexo utilizando cheques personales en la década de 1970, durante su función como alcalde en Cincinnati. En 1998, Jerry fue captado por una cámara haciendo un trío con una invitada del programa, una estrella porno llamada Kendra Jade, y su madrastra en un escándalo que se cubre en la nueva docuserie.

Lubow y su amigo Al Bowman, un famoso conductor de limusinas de Hollywood, fueron contratados por Jerry como “reservadores de invitados independientes” en 1996, antes de que Lubow firmara como productor del show. "Cuando nos contrataron por primera vez, Jerry vino a recibirnos en Los Ángeles y nos recogió en una limusina", dijo Lubow.

"Lo primero que nos dijo Jerry fue: 'Quiero echar un polvo, ¿dónde están las prostitutas?'. Estábamos sorprendidos, pero básicamente nos dimos cuenta de inmediato de que no se trataba solo de conseguir invitados para el programa, sino de conseguir que él tuviera sexo. Por supuesto, avanzamos”, contó Lubow.

"Eso se convirtió en parte de nuestro trabajo y por eso tuvimos tanto éxito y ascendimos. Encontramos mujeres que estaban felices de hacer una doble función: venir al programa y cuidar de Jerry después de filmar. No fue necesario persuadirlas mucho. Las chicas estaban felices de irse con él", aseguró Lubow.

Su productor reveló que Jerry no podía controlar sus impulsos porque finalmente estaba recibiendo atención y consiguiendo mujeres que nunca antes había tenido. “Era como un niño en una tienda de dulces”, dijo. "Era una parte aceptada de mi trabajo ser su proxeneta, y en el programa de Netflix dicen que tuvo un solo escándalo sexual. De ninguna manera. Esa fue la única vez que lo atraparon", confesó el productor.

Cuando el show desató la muerte más allá de la pantalla

En 2002, Nancy Campbell fue asesinada por su exesposo, Ralf Panitz y su nueva pareja, Eleanor. Semanas antes del crimen, tanto Campbell como Panitz y su pareja fueron invitados al programa de Springer para exponer el triángulo amoroso, algo que para Campbell “resultó una experiencia humillante”, expresó Jeffrey, hijo de la víctima.

“La invitaron con falsas promesas y luego de que las cámaras se apagaron la producción se rehusó a pagarle cuando no accedió a pelear con la otra mujer”, agregó Jeffrey. En mayo de 2002, Panitz fue sentenciado a la pena de cadena perpetua por asesinato en segundo grado en la corte del estado de Florida.

