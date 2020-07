Esmeralda Mitre blanqueó que hay guerra con sus hermanos por la herencia de su padre

Esmeralda Mitre abrió una caja de Pandora: la herencia de su padre Bartolomé Mitre. Frontal y apasionada dijo: “Traté de ir por las buenas, pero cuando la gente quiere guerra…”. En una entrevista con el programa Confrontados -programa de Marina Calabró y Carlos Monti-, la hija de Bartolomé Mitre -que murió el 25 de marzo de este año-, dijo estar viviendo en una trama propia de Shakespeare, casualmente uno de sus autores favoritos.

En esa trama, Esmeralda comenzó una batalla contra sus tres hermanos mayores, Bartolo, Rosario y “Dolorica”, hijos del primer matrimonio del fallecido Mitre con Dolores González Alzaga. “No tengo miedo”, dijo Esmeralda Mitre en la pantalla de Confrontados. “Si me enfrente a la DAIA y me fue bien, la verdad es que nos les tengo miedo. Me están traicionando. (…) Traté de ir por las buenas pero bueno, cuando la gente pide guerra…Yo voy a defender a mi hermanito (Santos), a Nequi (Galotti) que se está portando muy bien, y principalmente a mí. No me asusta. Me duele nomás.”

Bartolomé Mitre y todos sus hijos Esmeralda, Rosario, Santos, su mujer Nequi Galotti, Bartolo (hijo) y Dolores.

Los puntos en conflicto con sus tres hermanos mayores son, según detalló Esmeralda, que ellos abrieron la sucesión sin avisarle y en feria judicial, también habrían tomado valores de una caja fuerte, intentaron que ella se enfrente con Nequi Galotti y Santos (hijo de menor de Bartolomé), y estarían destratando -económicamente- a su madre. “Están yendo contra todos los dividendos de mi madre”, explicó Esmeralda.”Porque mi madre estuvo en los años más pudientes de mi padre cuando los gananciales de los diarios eran enormes, mi padre era presidente de Papel Prensa, presidente y director de La Nación… Fueron los ’90 del 1 a 1; claramente los dividendos de mi padre fueron mayores.”

La madre de Esmeralda Mitre es Blanca Alvarez de Toledo, fue modelo, después de diseñadora en los años ’80, y tuvo un espacio cultural que se llamó Academia del Sur. Estuvo casada con Nicolás García Uriburu -fallecido el 19 de junio de 2016, con quien tuvo a Azul. Bartolomé Mitre, separado ya de Dolores González Alzaga y padre de Dolores “Dolorica”, Bartolomé y Rosario, fue el segundo marido de Blanca y juntos tuvieron a Esmeralda. Una vez separado, el fallecido Mitre inició una relación con Nequi Galotti en 1992, resistida por la familia en un primer momento, pero finalmente en 2001 se casaron y al poco tiempo nació Santos Mitre.

Más allá de esta numerosa familia, de que Bartolomé Mitre hacía tiempo no estaba en el cotidiano del diario por el ingreso de la familia Saguier a puestos de mayor poder -otra historia que también dejó profundas heridas entre ambas familias-, de la deuda de ocho ceros que el grupo tiene con la AFIP, y de los dolores de cabeza inesperados que el Movistar Arena trajo al grupo por la cancelación de los shows por la pandemia y los créditos tomados para su construcción, la herencia y sobre todo el poder sobre ciertas acciones a heredar no son meros detalles.

Y respecto de esto último, Esmeralda Mitre fue muy directa: “Primero tenemos que solucionar todo esto (la sucesión). Y luego por supuesto, entrar al lugar que heredamos. Nos tenemos que hacer cargo. Yo no voy a decidir qué es lo que…eso es algo que se vota. Pero en realidad las acciones que tiene mi padre son diferentes tipos de acciones, como si fueran diferentes bonos. Y por las acciones que él tiene, él elige director y director suplente. Yo no me voy a autonominar pero lo que sí sé es que me voy a hacer cargo de entrar, de poner los pies dentro del diario. Yo no estoy enferma ni cansada como mi padre. Asi que toda la gente que son accionistas del diario se van a tener que sentar a negocia conmigo. Yo no soy moco de pavo. Es lo que yo heredo y me tengo que hacer cargo.”

Bartolomé Mitre tuvo tres esposas: Dolores González Alzaga, Blanca Isabel Alvarez de Toledo y Nequi Galotti. Y cinco hijos: Dolores, Bartolo, Rosario, Esmeralda y Santos.

Si bien Esmeralda Mitre mencionó en Confrontados que uno de los puntos de conflicto era la situación de su madre respecto de la herencia de Bartolomé Mitre, aclaró que es falso que su madre haya pedido el embargo de la sucesión. “Para nada. De hecho no se levantó la feria (judicial).” También Esmeralda recalcó que dijo mostrarse sorprendida porque se hayan filtrado tantas cosas . “Me parece de cuarta, prefiero no hablar más del tema por ahora. Sabía que estaban filtrando desde mi familia pero no lo puedo aseguar. Me parece un tema muy doloroso, no está siento para nada fácil. No me gustaróa hablar de esto porque es desleal con ellos, pero los desleales serían ellos que están informando la cosa.”