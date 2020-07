Famosos en Estados Unidos enfrentan a quienes no quieren usar tapabocas

A diferencia de Argentina, donde el uso de tapabocas y barbijos se implementó con facilidad, en Estado Unidos esta medida genera polémicas. Múltiples grupos anti-cuarentena surgieron en los últimos días promulgando que el uso de estas prendas vulnera sus derechos. Por lo tanto, no quieren llevarlas cuando salen a la calle aún cuando en la mayoría de los estados se dispuso como obligatorio.

Incluso el presidente Donald Trump aseguró que son buenos para prevenir pero no cree que sea necesario su exigencia en los espacios públicos. Para revertir esta situación e incentivar a la sociedad a utilizarlo, varios famosos se sumaron al hashtag #WereADamnMask (Usa la maldita máscara). “Entiendo que son incómodas pero no creen que es peor que los negocios estén cerrando, que muchas personas pierdan su trabajo y que los trabajadores de la salud estén al borde del colapso”, escribió Jennifer Aniston en sus redes sociales. La actriz de Friends es una de las principales impulsoras del movimiento y aseguró que es una manera muy sencilla de ayudar al resto de las personas. “Hay muchas personas en mi país que se rehúsan a tomar las medidas necesarias para que baje la curva de contagios. El uso de tapabocas es una recomendación sencilla de implementar y no debería ser un debate”, concluyó.

Quien también se sumó al hashtag fue la actriz Reese Whiterspoon. “Usar una máscara no es tomar una posición política por alguien o por un partido. Significa que eres amable y te preocupas por la salud de las personas que te rodean”, indicó haciendo referencia a aquellos que creen que utilizar un tapaboca es estar a favor de la censura.

En la misma línea Ryan Reynolds y Mark Ruffalo, ambos pertenecientes al mundo Marvel ya que interpretan a Deadpool y Hulk respectivamente, mandaron mensajes utilizando a los personajes que encarnan en las películas. “Lo casos de Covid están en aumento así que por favor les pido que no se quiten las máscaras y continúen protegiendo a las personas que están cerca de ustedes”, manifestó Ruffalo.

Estos son solo algunos de las decenas de famosos que utilizan sus redes sociales para promover el uso de tapabocas y barbijos entre sus seguidores. La situación en Estados Unidos con respecto al coronavirus es complicada y, en este caso, las estrellas de Hollywood se unen para “enfrentar” a quienes están en contra de la cuarentena y las medidas básicas de prevención.