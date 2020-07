Pese al rebrote de COVID-19, Donald Trump dijo que celebrará el Día de la Independencia

Santiago A. Farrell*

El presidente Donald Trump sigue ignorando los consejos de los especialistas para el control del coronavirus, pese a que su país vive un peligroso rebrote de casos de COVID-19, y participará el viernes de un tradicional acto de celebración del Día de la independencia del país, que se conmemora el 4 de julio.

Con playas cerradas en Florida y California, donde las restricciones por la pandemia volvieron a instalarse como en otros lugares en el país, Estados Unidos se prepara para un fin de semana largo distinto ante el repunte de los contagios de coronavirus, que las autoridades admiten no tener bajo control.

El 4 de julio, que usualmente se celebra en familia o con encuentros para contemplar los fuegos artificiales, llega en un momento fortalecimiento de la pandemia de COVID-19 en varias regiones, lo que obligó en algunas a interrumpir el proceso de desconfinamiento.

Pese a que la mayoría de las autoridades sanitarias pidieron a la población “quedarse en casa” o suspendieron los espectáculos de fuegos artificiales, la tradicional conmemoración en el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde están talladas en granito las cabezas de varios ex presidentes, se hará como siempre y con la presencia de Donald Trump y la primera dama, Melania.

“En Dakota del Sur, le dijimos a la gente que se enfocara en su responsabilidad personal. Cada uno tiene que tomar su decisión. Así que celebraremos la independencia del país”, dijo la gobernadora Kristi Noem.

“Le dijimos a quienes están preocupados que pueden quedarse en casa. A aquellos que quieran venir y sumarse, les daremos máscaras, si es que quieren usarlas. Pero no respetaremos la distancia social”, agregó la gobernadora republicana.

Trump no respeta las recomendaciones de los especialistas desde el mismo comienzo de la pandemia, a la que en un principio consideró como una fiebre más. No ha utilizado nunca un barbijo en público y sostiene que los casos crecen porque aumentaron los tests. Presiona constantemente a los gobernadores que decretaron confinamientos para que los levanten.

Más de 127 mil personas murieron hasta el momento por el COVID-19 en suelo estadounidense, el país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos.

También ha registrado durante varios días más de 40 mil nuevas infecciones diarias.

Con ocho estados con récord de casos nuevos, las autoridades temen que las tradicionales reuniones del 4 de julio profundicen la dispersión del virus. Los peores rebrotes se dieron en California (8.100 nuevos casos), Georgia (2.400) y Texas (7.900).

El martes 30, el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió que Estados Unidos podría llegar a tener 100 mil casos nuevos de coronavirus al día si no se toman medidas para frenar la pandemia. “Ahora estamos teniendo 40 mil nuevos casos diarios", afirmó el experto durante una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado. "No me sorprendería si llegamos a 100 mil diarios si esto no cambia". Para Fauci, el país va hacia "la dirección equivocada".

Ante el resurgimiento de nuevos casos, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la reinstauración de algunas restricciones y el fortalecimiento de las medidas sanitarias. “El marco es el siguiente: si no te vas a quedar en casa y no vas a usar tapabocas en público, tenemos que aplicar la ley y lo haremos”, advirtió.

Newson está particularmente preocupado por las grandes celebraciones familiares en las que los invitados "bajaban la guardia" sobre el uso de mascarillas.

En el área de Los Angeles, las autoridades locales han cerrado las playas durante el fin de semana, y el condado de San Diego ha implementado una restricción horaria para bares y restaurantes.

Los responsables sanitarios de Oregon advirtieron que “la decisión más sana en este feriado es celebrar en casa”, mientras en Nebraska las autoridades sugirieron que quienes organicen comidas con invitados haga una lista de quienes participaron para facilitar el rastreo posterior de casos si se producen contagios.

El departamento de salud pública del condado de Los Angeles, por su parte, donde desde el viernes se registraron diez mil casos de coronavirus, ordenó el cierre de las playas y prohibió el lanzamiento de fuegos artificiales, una de las grandes tradiciones del 4 de julio.

"No podemos arriesgarnos a tener multitudes en la playa este fin de semana de asueto" por el 4 de julio, escribió en Twitter la supervisora del condado, Janice Hahn.

“No queremos que haya más confinamiento, pero nuestros números están por los techos”, dijo el doctor Cameron Kaiser, responsable sanitario de otro condado de California. “Por favor, no vayan a la casa de amigos o familiares, aunque crean que están sanos. Celebren el feriado con la gente con la que viven”, pidió Kaiser.

Algunas playas de Florida, donde la temporada turística está en pleno apogeo, también se han cerrado en un intento por frenar este nuevo pico de infecciones, y los municipios han intensificado las medidas de protección de la salud.

En el condado de Miami-Dade, los voluntarios van de puerta en puerta distribuyendo tapabocas, guantes y alcohol en gel, repitiendo a los residentes la importancia de las medidas preventivas.

La ciudad de Miami Beach ha hecho obligatorio usar la máscara en público, con una penalidad de 50 dólares a quien no obedezca. Además, en Miami las autoridades decidieron el martes cerrar durante 30 días las empresas que no cumplen con las medidas sanitarias.

Del mismo modo, en Nueva York, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que los restaurantes no podrán reabrir sus salones, como estaba previsto en la estrategia de desconfinamiento.

"Todos compartimos la preocupación de que comer dentro de un restaurante se ha tornado problemático", señaló.

