Más plataformas digitales sancionan las cuentas oficiales de Donald Trump

Donald Trump se encuentra en plena campaña para ser re-electo como presidente de Estados Unidos. Una de sus principales instrumentos de comunicación son las redes sociales y las plataformas digitales pero cada vez más directivos de éstas deciden sancionar o suspender sus cuentas oficiales por difundir información falsa o realizar comentario que pueden infundir odio en la sociedad.

Si bien este procesos ya lleva varias semanas y las primeras en hacerlo fueron Twitter y Snapchat, ahora se sumaron Twitch y Reddit. La primera de estas últimas es una plataforma destinada al streaming muy popular en la industria gamer. Millones de usuarios la utilizan a diario para ver o realizar videos en vivo sobre videojuegos, competencias, tácticas, etc. Por distintos dichos que rompen las reglas de convivencia dentro de Twitch, se decidió tomar la medida de bloquear el contenido y donde antes se veía el perfil del mandatario ahora se lee el siguiente mensaje: “Lo sentimos, a no ser que tengas una máquina del tiempo, este contenido no está disponible”.

Otro sitio que tomó la misma decisión fue Reddit, conocido por la posibilidad de crear comunidades con intereses en común. Allí, el grupo The_Donald tenía 800 mil usuarios activos pero fue dado de baja por incentivar a la violencia. “Se violaban las normas en lo relativo al acoso y al discurso de odio”, explicó Steve Huffman, director ejecutivo de la plataforma.

Trump versus las redes sociales

Quizás el caso más conocido de acciones contra los dichos de Trump sea las sanciones de Twitter. Pero Youtube y Snapchat, entre otras, también optaron por bloquear al político. Evan Spiegel, de Snapchat, fue uno de los más energéticos al anunciar que ya no promocionarán la cuenta del político, la cual tiene un millón y medio de seguidores. “Simplemente no podemos promocionar cuentas en Estados Unidos que estén asociadas con personas que promueven la violencia racial, tanto dentro como fuera de nuestra plataforma. Nosotros estamos con aquellos que optan por la Paz, el Amor y la Justicia”, aseguró en un memo que fue distribuido entre las empleados. Además, Rachel Racusen, agente de prensa de la empresa, señaló en público: “No promocionamos más la cuenta del Presidente porque no amplificamos voces que incitan a la violencia racial y a la Injusticia dándoles promoción gratis en nuestra plataforma”.