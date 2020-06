Donald Trump instaló ‘la grieta’ en Silicon Valley

Silicon Valley es una región del estado de California, Estados Unidos, que suele ser descrita como “la Meca de la tecnología”. Apple, Facebook y Google, solo por nombrar algunas de las empresas multimillonarias que se establecieron allí, trabajan a diario para desarrollar nuevos avances que ayuden a personas de todo el mundo a vivir mejor. Por lo general, esa es la imagen que se suele tener de Silicon Valley pero en las últimas semanas esa imagen se rompió.

Visto desde Argentina se podría decir que “la grieta” llegó hasta los principales magnates tecnológicos y el culpable de generarla fue Donald Trump. De un lado, junto al presidente, quedó Mark Zuckerberg. Del otro todos los demás: Jack Dorsey, CEO de Twitter, Evan Spiegel, CEO de Snapchat, Daniel Ek, CEO de Spotify y varias compañías como Netflix o Amazon que tomaron la decisión de criticar, con distintos niveles de confrontación, al mandatario.

La pelea es tan notoria que Nick Bilton, un reconocido columnista estadounidense que trabajó en medios como Vanity Fair y The New York Times, llegó a escribir que “Facebook se convirtió en la red social para las personas de derecha mientras que Twitter y Snapchat son las aplicaciones elegidas por la izquierda”. Es difícil saber si esto es cierto pero lo que es comprobable es que los líderes de cada app tomaron partido por un lado o por el otro.

Quien “lanzó la primera piedra” fue Jack Dorsey. Twitter tomó la decisión de etiquetar tweets que puedan contener noticias falsas y varios realizados por Donald Trump fueron advertidos. Eso generó la furia del presidente que terminó aprobando un decreto para limitar las libertades de las plataformas tecnológicas. La confrontación entre ambos continuó escalando y el último episodio se originó por un video de Donald Trump que la red social borró por no respetar la Ley de Derechos de Autor.

“Twitter quitó un video realizado por mi equipo de campaña que mostraba empatía por quienes protestan (NdR: aquellas personas que se manifiestan en Estados Unidos luego del asesinato de George Floyd en Minneapolis) de manera pacífica. Están peleando por los Demócratas Radicales de Izquierda y su censura es ilegal”, escribió el mandatario cuya cuenta oficial tiene 82 millones de seguidores. Lejos de quedarse callado, Dorsey respondió directamente a él: “Lo que dice no es cierto y no es ilegal. Fue quitado porque recibimos quejas con respecto a los Derechos de Autor que resultaron ser ciertas”.

Not true and not illegal.



This was pulled because we got a DMCA complaint from copyright holder. https://t.co/RAsaYng71a