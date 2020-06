Comparan a Zuckerberg con Murdoch por alinearse con Trump

“Mark está eligiendo el lado incorrecto de la historia”. La frase fue dicha contra Mark Zuckerberg por uno de los directivos de Facebook hace algunas semanas. Así de fuerte fue la repercusión que generó su decisión de no remover aquellos comentarios que promuevan el odio. Y como uno de los acusados de realizar posteos de ese estilo es Donald Trump, se comenzó a decir que existe una “alianza” entre el magnate de la tecnología y el presidente de los Estados Unidos.

Como consecuencia de ese suceso, incluso algunos analistas de redes sociales comenzaron a notar que Facebook se utiliza más por personas con ideas conservadoras o de derecha, mientras que Twitter y Snapchat son las preferidas por aquellos considerados de izquierda.

Donald Trump y Mark Zuckerberg.

Lo cierto es que esto es difícil de demostrar ya que todas las redes sociales tienen millones de usuarios en ese país. Sin embargo, esta semana una nueva comparación lo puso a Zuckerberg en una incómoda posición. “Parece ser que Facebook es el nuevo Rupert Murdoch”, indicó el periodista especializado Nick Bilton en un podcast que realiza el medio Vanity Fair. Murdoch es el presidente de la cadena Fox News, reconocida por apoyar a Trump, al partido republicano y por oponerse a muchas posturas progresistas en el país.

Trump vs. Twitter: primer paso de la campaña electoral

“Mark Zuckerberg tiene la responsabilidad de que en su red social alguien no diga cosas que puedan incomodar a las otras personas. Cuando él dice no ser un “árbitro de la verdad” y deja que Trump diga mentiras e incite al odio, está incumpliendo con reglas que en la sociedad sí existen”, señaló Bilton. Y agregó: “Cuando las personas recuerden lo que hizo Zuckerberg no creo que lo hagan con cariño. Lo recordarán como alguien que fue un monstruo y que rompió un montón de reglas para crecer”.

Un meme contra Facebook.

El periodista, con fuentes dentro de todas las redes sociales, es una de las personas que más conocen la historia de cada plataforma y por eso no dudó en comparar a Zuckerberg con Murdoch. “Tienen una personalidad similar, y aquí agrego a Bezos o a Musk, que los obliga a incrementar la cifra. No hay ninguna que sea suficiente y eso los lleva a tomar decisiones que pueden ser cuestionables”, concluyó Bilton.

De todas formas, las decisiones del fundador de Facebook también le traen dolores de cabeza. En las últimas semanas marcas internacionales como Coca-Cola, Starbucks, Patagonia y Unilever, entre varias otras más, decidieron “boicotear” la plataforma y quitar todo el dinero en publicidad que invierten en ella. El objetivo es que los comentarios de odio sean eliminados y comiencen a regir restricciones para evitarlos. "No hay sitio para el racismo en el mundo y no hay sitio para el racismo en las redes sociales. Esperamos mayor responsabilidad y transparencia por parte de nuestros socios en las redes sociales", indicó James Quincey, CEO de Coca-Cola.

Zuckerberg no respondió a estas declaraciones pero sí lo hizo Carolyn Everson, directiva de Facebook. “Respetamos la decisión de cualquier marca y estamos centrados en la importante tarea de eliminar los discursos de odio. Pero hacer boicot no es la mejor manera para que progresemos todos juntos”, dijo en un comunicado en representación de la empresa.