Republicanos anti Trump: Los creadores de los mejores spots de la campaña en EEUU

Los mejores spots de la campaña en Estados Unidos no son los del presidente Donald Trump. Tampoco los del senador demócrata Joe Biden. ¿Estás pensando en Bernie Sanders? No, te equivocaste. Los que tienen más impacto y resonancia política son los de The Lincoln Project, una organización de republicanos díscolos creada este año para contribuir a la derrota de Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Sin la corrección política de Biden, ni el sesgo progresista de Bernie Sanders, el PAC (Comité de Acción Política) recaudó más de 2,5 millones de dólares y lanzó avisos en Estados que serán claves en el Colegio Electoral: Arizona, Florida, Carolina del Norte, Pennsylvania, Iowa, Michigan y Wisconsin.

The Lincoln Project actúa de forma independiente y sin coordinación con los comandos de campaña de los dos candidatos. “En noviembre, más que nunca, la decisión es clara: es América o Trump”, reza un poderoso spot sobre la gestión de la crisis sanitaria del jefe de Estado. Otra de las piezas publicitarias dispara debajo de la línea de flotación del presidente: su indiferencia o supuesta complicidad con Vladimir Putin en el asesinato de soldados estadounidenses en Afganistán, que según la CIA habrían sido instigados por Rusia.

Mike Madrid, uno de los cofundadores y estategas políticos de The Lincoln Project, explicó a PERFIL cómo nació la organización: “Somos un grupo de republicanos, algunos de los cuales se convirtieron en independientes, que se reunieron principalmente para derrotar a Donald Trump en noviembre”.

Madrid, especialista en el voto latino, cree que los avisos tuvieron tanto impacto porque “tocaron un núcleo o base republicana que está cansada de su propio presidente”. “El objetivo de nuestro trabajo es que los republicanos recuerden por qué Trump no representa los valores conservadores”, afirma del otro lado de la línea telefónica.

The Lincoln Project es muy activo en las redes sociales. Lanza avisos constantemente, responde a sus seguidores, pide donaciones y cuestiona al presidente. Entre sus fundadores hay una historia que destaca sobre las demás: la de George Conway. Abogado conservador, se convirtió en un poderoso crítico de Trump, al que suele disparar dardos públicamente en columnas en The Washington Post. Su apellido, paradójicamente, es influyente en la Casa Blanca. Kellyanne, su esposa, es una de las asesores más influyentes y cercanas a Trump.

George Conway y The Lincoln Project son blancos habituales del presidente en Twitter. “No sé lo que Kellyanne le hizo al perdedor trastornado de su marido, Moonface, pero debe haber sido algo muy malo”, le dedicó al abogado. “Perdedores”, “locos”, “una vergüenza para el Honesto Abe (Lincoln)”, fueron los dardos que disparó en mayo contra el resto de ellos.

¿El objetivo de The Lincoln Project es sólo que Biden sea electo? ¿O buscan algo más? “Apoyamos a Joe Biden. Pero el principal objetivo es que Donald Trump no sea reelecto”, sostiene Madrid. En su página web, sin embargo, la organización da pistas sobre un propósito secundario, pero no menos importante: “Nuestra Misión: derrotar a Trump y al Trumpismo en las urnas”. Por eso, no sólo apuntan contra el primer mandatario, sino también contra los senadores más vinculados con él. “Estamos trabajando en contra de senadores en Arizona, Colorado, Maine, Carolina del Norte, Montana porque ellos son trumpistas y lo protegieron en las audiencias del impeachment”, agrega Madrid.

The Lincoln Project sería, así, un vehículo para recuperar el control del tradicional Partido Republicano, tomado por asalto en las primarias de 2016 por un outsider como Trump. Además de Madrid y Conway, la organización está integrada por Reed Galen, Jennifer Horn, Steve Schmidt, Ron Steslow, John Weaver y Rick Wilson.

“Trump nos falló en la pandemia, la economía está mal por su mala gestión, y él es inacapaz de solucionar los problemas raciales. Es indiferente”, cuestiona Madrid, que agrega que la comunidad latina, que será decisiva en algunos "swing states", como Florida, es una de las más golpeadas por el coronavirus.

Desde Sacramento, California, el estratega y socio de GrassrootsLab, pronuncia una poderosa definición, que en boca de un republicano resuena aún más fuerte: “No es competente para dirigir el país”. Según The Lincoln Project, el próximo 3 de noviembre la opción es clara: es Trump…o América.