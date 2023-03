Gala Díaz Langou, Directora de CIPPEC: “Es imposible salir de la desconfianza si no nos ponemos de acuerdo en cosas básicas”

Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC desde 2021, porta la bandera del programa Democracia 40, en conmemoración por las cuatro décadas de democracia, con el que la ONG se propone alcanzar consensos sobre políticas específicas que superen la división. La directora, magíster en Políticas Públicas (Universidad de San Martín-Georgetown University) dialogó con Perfil, sobre la oportunidad de que no nos quedemos solamente en hacer el balance de qué pasó y que no en estos 40 años sino que aprovechemos para pensar que queremos para los próximos.

¿Cuáles son las expectativas de la cena de este año ya que es un año electoral y se cumplen 40 años de democracia?

La cena CIPPEC hace varios años que es el principal evento político del año y este año más aún que es una elección presidencial, y no una más, sino que es la décima elección presidencial que tenemos en democracia, eso la vuelve más importante, este año que cumplimos en Argentina por primera vez 40 años de democracia ininterrumpida nos permite la oportunidad de que no nos quedemos solo en hacer el balance de qué pasó y que no pasó en estos 40 años sino que aprovechemos para pensar que queremos para los próximos y eso es lo que pensamos plantear en la cena como todo lo que hacemos en CIPPEC muy enhebrado con el diálogo extremadamente plural.

La cena de CIPPEC probablemente es el evento más plural que hay en Argentina, vamos a ver el lunes representantes de todo el espectro político partidario y de toda la dirigencia en el sentido amplio. Viene el empresariado, también la CGT, líderes jóvenes y movimientos sociales, líderes de la provincias, gobernadores y candidatos de grandes coaliciones, de los medios, embajadores y líderes de cooperación internacional. Gente preocupada por cosas similares pero que no necesariamente articulan, ni se conocen. Tratamos de reunirnos para que pensemos en conjunto sobre los mismos temas y veamos que es posible e informar esas conversaciones con lo que sabemos qué funciona y qué no, cuánto nos cuesta esto, que se podría hacer en el corto plazo.

¿Qué es Democracia 40 y cuál es su finalidad?

Hace dos años que empezamos a hacer esta reflexión de qué es lo que queremos para los próximos 40 años y de ahí surgieron 10 propuestas que creemos que son clave si queremos que en los próximos 40 años nos vayamos acercando a los escenarios más positivos que puede tener la argentina y nos vayamos alejando de los negativos que podrían llegar a ocurrir y que probablemente ocurran si no cambiamos es status quo también.

¿Cuáles son los Ejes de democracia 40?

En democracia 40 tenemos 10 recomendaciones concretas los sistemas de alerta temprana es una de ellas. Las 10 se van a presentar el lunes 27 pero son 4 grandes pilares: en lo social, uno es educación y tenemos otro de jornada extendida; también está el cuidado infantil, no nos olvidemos que la mitad de los chicos y chicas viven en la pobreza y que podemos hacer cosas para cambiar esta situación porque no es solo una deuda enorme del presente sino que es una hipoteca de todo nuestro futuro; la problemática habitacional es una de nuestras prioridades sobre todo la calidad de las viviendas en Argentina que más de la mitad de las familias tienen déficit habitacional y esto es mucho más fácil de resolver que generar nuevas viviendas entonce también plantear soluciones concretas. El empleo joven es otro de los ejes que va ligado al educativo pero que hoy en el mercado de trabajo los jóvenes son la población más vulnerable que hay.

Tenemos un pilar económico que ahí trabajamos como exportar más y mejor también cómo podemos reducir el gasto sobre nuestro gasto público y previsional y de subsidios energéticos.

También un pilar institucional donde trabajamos como tener un estado con más capacidades que use de manera más inteligente la información que tiene, pensando en la gobernanza de los datos que hoy se manejan desde el sector público y que en muy pocos casos se usa para tomar decisiones.

Y un cuarto pilar ambiental, que estamos trabajando en la mitigación, como transformar en una mirada más verde y pensar la transición en el agro y en la energía que son los sectores que contribuyen a las emisiones y en cómo nos adaptamos a las consecuencia que ya estamos viendo que es la crisis climática, sobre todo el calor y cómo adaptamos las ciudades a episodios que van a ser más profundos y más recurrentes.

Las 10 propuestas que estamos trabajando son factibles porque están costeadas, tenemos un análisis de la economía política y quienes se pueden poner en contra o a favor de cada una, así como su factibilidad técnica, si existen las habilidades en el estado para poder implementarlas e ir encaminando para los próximos 40 años. Estamos trabajando con una mesa pluralizada y dialogamos con cada ecosistema y fuerza política, lo charlamos en territorio y es validada por todos los equipos técnicos de todos los candidatos, con un diálogo muy abierto y fluido.

¿Cómo ves este momento particular que está viviendo la argentina en un año electoral con el poco diálogo que hay en Argentina entre las diferentes dirigencias?

En CIPPEC nos dedicamos a ver cómo podemos tener mejores políticas públicas con esta mirada a largo plazo. Estamos convencidos de que sin esa mirada vamos a seguir cayendo en esta sucesión de coyunturas incendiadas en la que estamos hace muchísimos años. No es cuestión de una gestión de gobierno. Para salir de eso, claramente es muy difícil generar consensos con estos niveles de desconfianza e incertidumbre que tenemos.

En realidad es como el huevo y la gallina que se va autogenerando porque es imposible salir de la desconfianza y es imposible volver a confiar y dar certezas para salir de esta incertidumbre si no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas básicas. Entonces lo que estamos proponiendo es que es necesario tratar de encontrar cosas pequeñas en la que si se pueda llegar a un acuerdo, como por ejemplo sabemos que es necesario reducir las tarifas energéticas, sabemos que es necesario reordenar el sistema previsional o que tenemos que generar mayor terminalidad educativa de la existe hoy, ya que 180 mil chicos dejan el secundario cada año.

Lo que estamos buscando es que estas acciones puedan ir generando de nuevo mayor confianza y que vayan reduciendo la polarización porque esto tiene un correlato también con una cuestión mucho más macro institucional que es que estamos cumpliendo 40 años de democracia pero si levantamos un poquito la cabeza y miramos lo que pasa en otros países de la región, no tenemos asegurados que los 40 próximos años de democracia sean asi. Están pasando cosas que deberían preocuparnos y si seguimos corrosionando la confianza en las instituciones, se deslegitima la democracia. es un juego muy peligroso porque si terminamos rompiendo los juguetes no podemos jugar, entonces hay que entender que estos 40 años de democracia no vinieron solos, costaron muy caros y tenemos que entender que podemos defenderlos y que tenemos que levantar las antenas para que todas estas políticas sean posibles y que podamos tener 40 años de una democracia mejor y más justa de lo que fueron los primeros 40.

Lo que estamos tratando es que la incertidumbre juegue a favor de las posibilidades de desarrollo de la Argentina y que entendamos que estamos todos en el mismo barco y que no sabemos quien va a ejercer el próximo gobierno. Si tenemos algunas certezas sobre cuáles son nuestros problemas concretos y cómo podemos resolverlos sobre todo, tratar de poner este tema a nivel nacional y también resaltar a las provincias donde se respira otro aire, hay cambios concretos que están sucediendo que son extremadamente positivos. Nosotros estamos acompañando esos cambios que todavía no permean al debate nacional entonces es hacer ese puente. Ahora por ejemplo ya se están implementando la alerta temprana para reducir el mal llamado abandono escolar en Mendoza y Entre Ríos, ya son 500 escuelas que están actuando preventivamente para que esos chicos terminen con la escolaridad básica con políticas públicas que estamos acompañando para proyectar un futuro.

Con respecto a las elecciones, desde CIPPEC intentamos que se vean esta elección por la positiva y que esto se traduzca en un mejor 2024 de lo que fue el 2023 y para eso lo que estamos haciendo es tratar de darle luz a algunos problemas estructurales y ojala que las respuestas que se den desde las distintas fuerza y desde los distintos candidatos y candidatas a esos problemas formen parte de lo que la población puede utilizar para decidir y elegir el mejor gobierno para la próxima gestión, que implemente algunas políticas para que puedan llegar a resolver estos problemas estructurales que no son solo de una sola gestión de gobierno sino que vienen muchos de ellos de los 40 años de democracia.

Aspiramos a ponernos de acuerdo en decidir cuales son soluciones que se pueden sostener en el tiempo a partir de distintos mecanismos de los que nuestra organización forma parte, como por ejemplo del debate presidencial, articulando con otras organizaciones para darle visibilidad a estos temas por ejemplo en el coloquio IDEA, con la CGT para tratar de que la discusión electoral llegue a abordar temas de fondo y que se traduzca en políticas completas.

