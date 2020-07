Impugnaron a Nequi Galotti como administradora temporal de los bienes de Mitre

Nequi Galotti fue la tercera y última viuda de Bartolomé Mitre, fallecido el 25 de marzo de 2020. Rosario, Dolores y Bartolomé Mitre (hijo) estuvieron de acuerdo en que Galotti fuera la administradora temporal de los bienes a heredar del empresario periodístico durante la complicada sucesión.

Pero los tres hijos mayores de Mitre -y de Dolores González Alzaga- y la propia Nequi Galotti se toparon con la impugnación de Esmeralda Mitre a esa decisión. Y en una jornada judicial con una extensa presentación de pedidos de informes, Santiago Yofre, abogado de Esmeralda Mitre tramitó también esa cuestión respecto de la viuda.

Se pidieron informes de movimientos en tres cuentas que Bartolomé Mitre abrió en Suiza.

Y una nueva entrevista en Confrontados, un programa de Canal 9, la propia Esmeralda fundamentó la impugnación y aclaró: “Yo a Nequi se lo dije en la cara. Mantenemos una buena relación. (…). Ella está muy acostumbrada a escuchar las verdades que digo y pienso. Así como digo cosas duras, no quiere decir que no la quiera, le tenga cariño, la respete. No es una opinión, es algo fáctico: no quiero que haga eso porque es mío, y no lo sabe hacer.”

Para Esmeralda Mitre la de su padre es "una sucesión casi de Estado."

Por algún motivo que en el transcurso de la disputa entre herederos -quizá- se verá, para la hija de Bartolomé Mitre y Blanca Alvarez de Toledo, la de su padre es “una sucesión casi de Estado; está la libertad de prensa y hay un diario (La Nación) en juego.” En ese escenario expuesto por Esmeralda Mitre ella consideró: “Mi hermano (Bartolo hijo) no está capacitado y Nequi (Galotti) tampoco. Yo sí me creo capacitada. Tengo una carrera, estoy recibida, estudié diez años de teatro, estuve medio becada en la Sorbonne; becada en Estados Unidos por David Mamet (N. de la R.: dramaturgo, y director y guionista cinematográfico contemporáneo estadounidense) Hablo inglés, francés … Nequi no habla inglés, ni francés. Mis hermanos no hablan idiomas. Hay una diferencia. Y para manejar un patrimonio semejante hay que tener preparación. No digo que no estudió nada, no tiene estudios. Es una ex modelo. No está recibida en Letras, ni licenciada en filosofía, ni siquiera es una autodidacta intelectual o en economía. No nos podemos comparar a nivel profesional, por favor. Y lo digo con todo respeto aunque pueda quedar como un poco pedante.”

Bienes ocultos, cuentas en el exterior y tensiones familiares, en lo que es "la herencia del año"

Igualmente, después explicar sus razones para negarse a dejar a Nequi Galotti como administradora temporaria, señaló que si bien ella (Esmeralda) tiene “criterio jurídico y sí creo que podría ser la administradora, tampoco me interesa tanto, tiene que ser alguien neutral”. La cuestión de la neutralidad también tiene para la hija de Bartolomé Mitre otro fundamento: “ Acá hay un diario (La Nación) en el medio; no creo que Nequi (Galotti), que es una recién llegada al diario, pueda entrar y decir acá yo voy a opinar…De última, yo sí nací en este diario."