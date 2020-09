El hermano de Mirtha Legrand y su aporte casual al nacimiento de Mafalda

El hermano de Mirtha Legrand dirigió “Dar la cara” y Quino vio la película en el porteño cine Ocean y ahí surgió el nombre "Mafalda" para su célebre personaje. José Martínez Suárez también había co-escrito el guión con David Viñas y fue éste quien incluyó ese nombre en la película. “Mafalda, nombre de princesa”, dice otro de los personajes en la película.

Quino tenía 88 años y había nacido en Guaymallén, Mendoza.

La Mafalda de Quino, obviamente, no fue princesa, ese quizá sería el sueño de Susanita. De todas formas, Quino explicó a su colega Caloi, en su programa de la TV pública, el origen de su personaje más universal. “Nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara. Había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta, crear una tira familiar… En esa época estaba muy de moda Peanuts (N. de la R. tira de Charlie Brown), Snoopy… Entonces querían hacer algo muy parecido a eso y regalárselo a los diarios, la publicidad no tenía que decir ¡Qué buena esta aspiradora! Sino que fuera una tira y si la mamá estaba limpiando, de la aspiradora se viera más o menos el modelo, de la heladera también… Y no se por qué después no se hizo nunca. El lanzamiento se iba a hacer con el nombre de Mansfield, entonces pidieron también que el nombre se pareciera. Entonces buscando que nombre tenía una ‘M’, una ‘A’ , una ‘F’, .. Viendo una película que se llamó 'Dar la cara', alguien entra a un dormitorio donde hay un moisés y dice: '¡Qué linda la nena! ¿Cómo se llama?…Mafalda'. Ahí apareció el nombre.”

En su Mendoza natal, Quino pasó sus últimos días. Y allí se decretó duelo.

Así, “Dar la cara” forma parte de la historia del famoso personaje de Quino. Y también dio origen a la novela homónima de David Viñas. Dado que la película que dirigió el hermano de Mirtha Legrand fue en contra de la lógica de obra literaria llevada al cine. “Dar la cara” fue primero película y luego libro. El mismo José Martínez Suárez lo explicó en el programa de la TV Pública, “Filmoteca”. “David (Viñas) venía mucho a ver la edición de la película porque le gustaba, y ahí me dice que el guión puede tener un desarrollo como libro.Y asi fue. Yo lo tengo en casa pero nunca lo leí. ¿Por qué? No quería romper el sentimiento que tengo a la película que hice.”