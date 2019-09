Hernán Cattáneo fue elegido en Ibiza como el mejor DJ del mundo

por Agustín Jamele

“Lo realmente importante no es llegar a la cima sino saber mantenerse en ella”. Por más cliché y frase de sobrecito de azúcar que pueda sonar, esta línea no deja de ser cierta. Y en Argentina podría aplicarse a algunos deportistas como Lionel Messi o Emanuel Ginóbili pero también a varios artistas que continúan siendo los mejores en sus profesiones. Hernán Cattáneo entra en esa lista y esta semana volvió a confirmarlo en Ibiza, considerada como la meca de la música electrónica, al ganar por segundo año consecutivo el DJ Award al mejor DJ en la categoría progressive house. “Honestamente no lo esperaba. Los otros nominados eran todos muy buenos y bastante más jóvenes que yo”, cuenta a PERFIL el músico que, a sus 54 años, hace bailar y disfrutar a personas de todo el mundo.

—Ganaste este premio en 2001 y estos últimos dos años. ¿Qué te genera lograr esta vigencia?

—Los premios siempre te ponen contento y son gratificantes. El de 2001 obviamente fue el más importante porque me puso en el mapa internacional. Algo así como cuando un actor joven gana su primer Oscar y a partir de ahí ya todos saben quién es en el mundo de las películas. El primero te mete en la elite global de los DJ. El del año pasado también me dio mucha alegría ya que a los 53 años, y 17 años después de haber ganado el primero, fue como una especie de confirmación de la vigencia de mi carrera.

—¿Sentís que tenés la capacidad de hacer música que conecte con tus seguidores de siempre y “las nuevas generaciones”?

—Lo más importante para lograr una carrera larga y que traspase varias generaciones es que tengas una identidad y una personalidad musical muy claras. Desde chico siempre tuve muy claro qué dirección quería llevar, lo que me gustaba y lo que no, y siempre me interesó entretener a la gente con lo que a mí me gusta. Creo que ese es el rasgo que me sigue trayendo fans de varias generaciones diferentes, lo cual está buenísimo y es un privilegio no tan habitual.

—Viajás muchísimo. ¿Con los años te convertiste en un viajero experto?

—Claro, eso viene con el oficio. Aprendés a ser muy eficiente con lo que llevás en el carry-on, la mochila, y también con cómo manejar los tiempos. Algo así como hace George Clooney en la película Up in the Air. Desde el camino al aeropuerto, cuál puesto de seguridad va más rápido, qué baño está más limpio en Aeroparque, qué marca de valijas es mejor o qué asiento del avión es más silencioso. En mi profesión lo que más hacés, además de poner música, es volar por el mundo. Así que después de tantos años terminás siendo una especie de experto en clubes y festivales pero también en aeropuertos, líneas aéreas y hoteles.

—En un año típico, ¿cuántos shows hacés?

—Son unos cien shows al año alrededor del mundo. Eso da unos 200 vuelos anuales, y aproximadamente más de 560 mil kilómetros.

—Imagino que un pasaporte solo no alcanza...

—Pasaportes llenás muchos pero es más que nada porque algunas visas de trabajo ocupan una página entera, así que mínimo necesitás un pasasporte por año.

—¿Con los años te fue costando más tener que viajar?

—A medida que fueron naciendo nuestras hijas fui reduciendo de a poco la cantidad de viajes y shows para tener más tiempo junto a la familia. Antes de ser padre hacía shows todos los fines de semana del año pero ahora no son más de 35 o 40 fines de semana y el resto en casa.

—¿Es difícil la organización familiar?

—La logística es compleja pero si lográs un buen balance se puede llevar adelante. Mi esposa, Jackie, obviamente es fundamental para que todo funcione. Me apoya a mí, contiene a las chicas y logra que todo esté adonde tiene que estar. Sería imposible mi vida de marido/padre/DJ global sin alguien como ella al lado.

—¿Qué música escuchás?

—De todo. Obviamente, mucha música electrónica pero también rock, reggae, R&B, soul, tango y música argentina. Todo sirve y te amplía el horizonte musical.

—¿Escuchás a los nuevos artistas argentinos como Paulo Londra o Lali?

—Sí. Siempre es bueno saber qué pasa en el mundo de la música. Incluso lo que les gusta a los chicos más jóvenes y obviamente todo lo que les gusta a mis hijas. Mi mánager, Cruz Pereyra, también trabaja con Paulo (Londra) y Kiddo Toto (Toto Ferro), así que siempre estoy al tanto de lo que hacen.

—¿Cuando se retira un DJ?

—No hay una edad para retirarse pero en algún momento la dinámica de los viajes se hace difícil de sostener y muchos eligen quedarse en un solo lugar, desde donde es imposible ser un DJ global. Es como si un tenista decidiera no viajar más y solo jugar en Argentina. Tal vez su juego seguirá siendo muy bueno pero sin competir en los Grand Slams nada será lo mismo. Hoy hay por los menos cinco DJ de alto nivel que tienen más de 50 años, y no parece que se retirarán pronto. Tengo claro que si un día abandono la escena internacional será para hacer radio acá, producir música o incluso tener una carrera más local. Para mí, llegado el momento, pasar de fiestas en estadios a hacer shows más íntimos será muy atractivo también.

Descanso en familia y vida sana

Al ser uno de los mejores DJ de la actualidad, Hernán Cattáneo es muy solicitado para tocar todos los fines de semana del año. Por eso, cada vez que está en Buenos Aires aprovecha para realizar actividades junto a su familia que le permitan “desenchufarse” y recargar energía.

—¿Tenés alguna actividad que te ayude a relajarte?

—Todos en mi familia hacemos yoga. Mi mujer tiene un proyecto de yoga para chicos llamado Yokeenda y también da clases en un colegio, así que los cinco practicamos seguido y en nuestra casa está metido en todos lados

—¿Cómo es tu rutina cuando estás en Buenos Aires?

—Habitualmente tenemos los horarios muy ajustados a la rutina semanal de mis hijas, así que estamos acostumbrados a ver alguna serie con Jackie y dormirnos más o menos temprano.

—¿Y antes de tocar cómo te preparás?

—Los fines de semana es bastante fundamental descansar un poco más antes de un set (que suele durar entre cuatro y seis horas). Siempre ceno temprano algo liviano y duermo unas horas para aguantar bien despierto hasta el final.