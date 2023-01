Tuvo que irse de Venezuela y en Miami pasó de valet parking a fundar una exitosa organizadora de eventos

Fran Olivares representa una de las tantas personas que tuvo que abandonar su país por el contexto de la crisis política en Venezuela. Eligió irse a Estados Unidos, a Miami, y así como empezó como valet parking en una concesionaria hoy es el fundador de una exitosa empresa que se dedica al planeamiento de eventos.

En 2010 llegó a Norteamérica y su experiencia en el mundo nocturno fue el que le dio entrada para pensar la firma que hoy dirige.

De valet parking a fundar su empresa

En diálogo con PERFIL, detalló que fueron "las ganas de superarme en este país donde estaba llegando sin amigos, sin un norte, sin muchos recursos, pero con unas ganas inmensas de mejorar y evolucionar, después de un año trabajando como topógrafo y de valet, me di cuenta que mi talento y mi experiencia en la vida nocturna me darían las herramientas para emprender aquí".

Así es como fundó MDT Promotions que es una una innovadora empresa de planificación de eventos, tanto para Miami, como para Venezuela.

"El éxito de mi empresa indudablemente fue por mis ganas inmensas de trabajar, mi ética, y que la gente que me rodeaba por mi personalidad me querían demasiado. Empecé a pasármela con personas muy exitosas que no dudaban ni un segundo en pasar sus mejores fiestas en uno de mis clubs o siempre me pedían consejos, para hacer sus fiestas privadas", agregó.

Cuando Fran vivía en Venezuela era habitué de la movida nocturna y organizaba fiestas en Area Club y también colaboró en eventos en clubes como UEST y BABAR. "Siempre desde muy muy joven fui muy extrovertido y amante de la fiesta, esta combinación era un arma letal para mi éxito en la vida nocturna, empecé de promotor y poco a poco hice muchos amigos y conexiones", dijo a este medio.

Pero al mudarse a Miami todo cambió, y tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Comenzó trabajando de valet parking en una famosa concesionaria de autos, y por esas cosas de la vida conoció gente que lo volvió a acercar a la vida nocturna.

Camino junto a reconocidos artistas

Al principio trabajó para una empresa, y al cabo de dos años se animó a dar el paso e ir por sus sueños y fundó MDT Promotions. Fue tal el éxito que con el tiempo la empresa se convirtió en parte de I’m Miami Party.

Olivares reveló que ya ha trabajado con distintos influencers y figuras de todo el mundo: "Realmente con varios influencers como Marko Musica que estuvo en mi team, casi todos los cantantes del género de Reggaeton venezolanos como Chino y Nacho, Sixto rein, Gustavo Elis, Ronald Borjas, otros artistas como Ñejo, Kevin Roldan, Lenny Tavares… Realmente pude relacionarme con muchas muchas personas y con grandes empresarios de la vida nocturna de Miami como Román Jones y Antonio Turbay".

El foco de Olivares y su firma está puesto en hacer todo lo posible para crear grandes experiencias inolvidables, momentos increíbles y hacer realidad los sueños de sus clientes. La compañía trabaja desde la concepción de la idea hasta su materialización. "No importa el tipo de evento, desde un cumpleaños hasta un recital o una boda, MDT Promotions se asegurará de que sea como el cliente lo soñó", promete.

Pero no es su único horizonte. Olivares ya ha diversificado su tiempo y dinero en otros rubros: vende casas, es inversionista en la industria de bienes raíces en el área de Florida y también dirige un sitio de apuestas en Costa Rica. Tiene tres tiendas en Amazon y está estudiando de lleno el comercio electrónico y las criptomonedas.

“He iniciado varios negocios en mi vida. Desde que tengo 16 años trabajo, y todo esto porque desde pequeño siempre he tenido hambre de éxito y he querido poder darles a mis hijos todo lo que se merecen. Nunca es tarde para emprender otro nuevo proyecto, soy comerciante y creo en la importancia de diversificar el negocio”, explicó.

Y concluyó con un mensaje hacia todas las personas que han tenido que emigrar de sus países en busca de un futuro: "Nunca dejen de soñar, pero sobre todo nunca dejen de trabajar por sus sueños, ya que estos sin esfuerzo o sin un plan solo son imaginación, este país es muy agradecido con las personas que le echan ganas y ponen su corazón y todo su esfuerzo en cumplir sus metas".

