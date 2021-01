Ivanka Trump y Karlie Kloss: cuñadas enfrentadas por la política de Estados Unidos

Si algo le faltaba a la familia Trump en este momento, es que haya tensión entre cuñadas. Así están Ivanka Trump y la top model Karlie Kloss. Ambas llevan de casada -aunque no lo usan- el apellido Kushner. El polémico Jared es el yerno y asesor presidencial de Trump; su hermano Joshua, es empresario y marido de la modelo.

Después del posteo sobre Trump, Karlie Kloss hizo un impasse en las redes sociales.

A su vez, Ivanka y Karlie Kloss comparten -obviamente- un suegro bastante turbio. Charles Kushner fue uno de los más de 20 indultados por Donald Trump en su camino de salida de la presidencia. Su consuegro Kushner tenía una condena a dos años de prisión luego de declararse culpable de 18 cargos de evasión de impuestos, manipulación de testigos y donaciones ilegales de campaña en 2004. Una joyita.

El día del asalto al Capitolio por parte de una turba alentada por las palabras de Trump respecto al “robo de la elección”, Karlie Kloss posteó en su cuenta de Twitter: “Aceptar el resultado de una elección democrática y legítima es patriótico. Negarse a hacerlo e incitar a la violencia es anti-estadounidense”. El posteo de Karlie Kloss no dejaba duda alguna a quién iba dirigido. Y eso 240 caracteres tuvieron 2,2millones de retuits; 20,6 millones de aprobación; y 966 comentarios y devoluciones. Una fue de una seguidora que le escribió: “Decíselo a tu cuñada y a tu cuñado”; en referencia a Ivanka Trump y Jared Kushner. Y Kloss respondió: “Traté”.

Trump indultó a su consuegro Charles Kushner condenado a 2 años por 18 cargos como evasión de impuestos y manipulación de testigos.

Una vota a Trump, la otra a Biden. Al día siguiente, y con la dupla Biden-Harris ya refrendados como sucesores de Trump-Pence, Kloss escribió: “Felicitaciones al presidente electo Biden y a la vicepresidenta electa Harris. Vuestro liderazgo me da esperanza.” Ese fue su último posteo, quizá, dada la repercusión que tuvo debido a la cercanía con la familia Trump. La top model nunca ocultó a quien votó en la última elección y de hecho en Instagram lo expresó fotografiándose con un barbijo de la dupla del partido republicano. También se sumó al reclamo de justicia por los asesinatos de afroamericanos como Breonna Taylor causados por la policía. Igualmente hace una semana no usa ni Twitter ni Instagram.

En Page Six, un tabloide de sensacionalista norteamericano, propiedad de uno de multimillonarios quizá más despreciables que son dueños de medios de comunicación, Ruppert Murdoch, potenció esta situación de enfrentamiento donde los sentimientos, sobre todo de Ivanka Trump, se habrían visto sorprendidos. En base a fuentes cuya veracidad queda a consideración del lector, el sitio puso en boca de Ivanka palabras que habría dicho sobre los posteos de Karlie Kloss.

¿Ivanka una futura paria social? En Vanity Fair, la periodista Emily Jane Fox hizo referencia a esta grieta familiar como un ejemplo de lo que se cierne sobre el matrimonio de Ivanka Trump y Jared Kushner. Los hechos de violencia en el Capitolio motivaron el "horror" en el círculo social de la pareja, es decir, en el “Upper East neoyorquino. Y Fox lo describe así: “El capital social restante de Ivanka y su marido se evaporó. Un ex amigo de ella (Ivanka) lo explica así: “¿Cómo podés asociarte con los peores y más tóxicos personajes de la historia de Estados Unidos?”.

El apellido Trump afectaría las relaciones sociales de Ivanka y de su marido Jared Kushner.

Así como YouTube, Twitter, Google, y sobre todo Facebook -y Mark Zuckerberg-, bloquearon a Trump estos días luego de poner apenas un “observado” a sus mensajes violentos durante estos últimos cuatro años, según relata Emily Jane Fox, ahora amigos de la pareja piden -al menos estos días turbulentos- distancia del entorno familiar de los Trump. Y detalla “ según un portavoz, el inversor Aryeh Bourkoff, quien fue muy cercano a Kushner, le pidió a Ben Smith, de The New York Times, que no mencionara esa relación con el yerno de Trump en una columna reciente sobre la cobertura de la violencia en Washington.

ei / ds