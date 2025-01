Jane Fonda, ícono del fitness, reinventó su rutina a los 87 años y reveló sus secretos: "Hago esencialmente todo"

A sus 87 años, Jane Fonda continúa siendo un ícono del fitness. "Hago esencialmente todo lo que solía hacer, solo que más lento", reveló la actriz en una entrevista.

Fonda asegura que mantiene su cuerpo activo todos los días, alternando entrenamientos de fuerza para el tren superior e inferior. "Es importante variar la forma en que me muevo para no acostumbrarme a una rutina fija", explicó a PEOPLE.

Además, dijo que incorpora ejercicios de cardio, como caminar al aire libre, una de sus actividades favoritas: "Me encanta caminar por el bosque, especialmente en colinas".

Jane Fonda: un legado fitness que sigue evolucionando

Desde que lanzó su primer video de ejercicios, Jane Fonda's Workout, en la década de los 80, la actriz inspiró a generaciones. "No tenía idea de que mis videos se convertirían en un fenómeno", recuerda. Sus cintas marcaron una época en la que las mujeres no tenían acceso a muchas formas rigurosas de ejercicio.

Fonda relata cómo estos videos impactaron vidas: "Una mujer me escribió desde Guatemala diciendo que hacía los ejercicios en su choza de barro. Otra me contó que notó nuevos músculos en sus brazos mientras se cepillaba los dientes, lo que la hizo sentirse empoderada para enfrentarse a su jefe acosador".

Actualmente, Fonda colabora con Supernatural, una plataforma de fitness en realidad virtual (VR) exclusiva de Meta Quest. Esta serie de contenidos incluye clases como Flow with Jane Fonda, Box with Jane Fonda & Ludacris, y Stretching with Jane Fonda, donde combina tecnología de vanguardia con sus icónicas experiencias de ejercicio.

"Pasar del VHS a la VR fue sorprendentemente fácil", comenta. "Hemos conectado el pasado y el futuro del fitness. Más allá de la tecnología, sentí como si el tiempo no hubiera pasado". Fonda destaca la importancia de la música en los entrenamientos: "Una buena playlist puede marcar la diferencia, especialmente en el cardio y la aeróbica".

Para Jane Fonda, el fitness sigue siendo una parte esencial de su vida: "Hacer ejercicio con la tecnología de hoy es un momento de círculo completo", concluye la actriz y activista, demostrando que la pasión por el movimiento no tiene edad.