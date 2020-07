Javier Braier, el nuevo miembro argentino de la Academia de Hollywood

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, más conocida por ser la organizadora de los Premios Oscar, anunció que 819 personas relacionadas a la industria del cine se sumarán como miembros. Una vez aceptada la invitación acceden a la posibilidad de participar de varias actividades, entre las que se incluye votar para determinar quiénes ganarán las emblemáticas estatuillas.

Dentro de ese listado, hay varios nombres pertenecientes a argentinos. Uno de ellos es el de Javier Braier quien hace años se dedica la realización de castings para distintos proyectos. Uno de los últimos fue Los dos Papas, por el cual estuvo nominado en los premios BAFTA. “Estoy muy feliz pero no sabía ni estaba al tanto del anuncio así que fue una sorpresa”, contó a PERFIL el nuevo miembro de La Academia.

-Te agarró desprevenido el anuncio...

-Me llegó un mensaje del periodista Marcelo Stiletano que me mandó directamente para felicitarme y ahí até cabos. Sabía de la búsqueda de la Academia de hacer una Academia bien diversa y amplia. Además, en los Premios Fénix que se realizan en México participé de un brunch que armó la Academia con determinadas personas de la industria mexicana. Eso sumado a la nominación a los BAFTA con Los dos Papas quizás fue un empujón para que me consideren.

-¿Ya aceptaste la invitación?

-Por supuesto. Vengo votando toda una vida en los Oscar. Desde que tengo memoria lo hago en un papelito cada noche que se hace la ceremonia. Cómo no voy a aceptar para votar a las películas que miro todos los años.

-¿Cómo sigue el proceso?

-Todavía falta recibir alguna información pero básicamente voy a poder participar de una gran cantidad de actividades que realiza La Academia para sus miembros. Entiendo que la gran mayoría dependen de estar en Los Ángeles para participar de un estreno, por ejemplo. Pero también se puede acceder a las películas por formato físico o streaming para verlas y realizar la votación final antes de la ceremonia.

Los premios Oscar anuncian un cambio radical a causa del coronavirus

-El grupo de argentinos miembros de la Academia crece. ¿Qué te genera formar parte de él?

-Me gusta ser parte de ese grupo porque con una gran cantidad de ellos he trabajado en los últimos años en distintos proyectos. Szifron, Trapero, los chicos de Rei Cine con los que co-produjimos Acusada, Matías Mosteirín que entra este año también y que fue mi jefe durante mucho tiempo solo por nombrar algunos. Me gusta ser parte del grupo y también creo que hay grandes talentos en el cine argentino que aún no están pero se irán sumando. Hay una gran cantidad de argentinos en rubros muy distintos como la producción, el casting o el maquillaje. Alberto Moccia entra este año también y cuando empecé a trabajar en esto él ya era un número uno. Me parece algo estimulante para todos los que nos dedicamos a esta industria porque muestra que nuestro trabajo viaja y trasciende las fronteras de nuestro país.

-Imagino que es una linda noticia en medio de este contexto...

-Después de cuatro meses de estar encerrado, una noticia tan inesperada es gratificante porque pertenezco al mundo del cine hace mucho tiempo y es un gran estímulo. Por momentos hasta me olvidé de que comenzamos una nueva etapa de encierro. En ese sentido fue muy estimulante. Por supuesto que estoy, como toda la gente de la industria, a la espera de ver una luz para poder reactivar nuestra actividad. Demorará mucho más que otras y no veo muy cerca el comienzo pero estamos con la energía puesta ahí.

-¿Hay algún plan para la reactivación?

-Estamos con toda la energía como si fuéramos a arrancar en una fecha determinada. En lo concreto se está hablando de la primavera pero aún nadie lo puede confirmar. Es una fecha a la que se apunta, por lo menos en los proyectos que estoy involucrado, pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia en nuestro país.

Otro de los argentinos seleccionados es Leandro Estebecorena. Desde 1996 trabaja en Estados Unidos y en la actualidad es Director Técnico de Efectos Especiales. Junto a Pablo Helman y Nélson Sepúlveda componen un trío creativo que los llevó a estar nominados en los Oscar de este año por su trabajo en El Irlandés, película dirigida para Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino.

Una situación que se notó en la lista completa de los 819 convocados es la apertura que intenta demostrar la institución. Criticada en reiteradas ocasiones por su mayoría de miembros hombres, estadounidenses, blancos, heterosexuales y de clase alta, hace algunos años comenzaron a extender sus invitaciones. En esta ocasión el 45% de las personas invitadas son mujeres, 36% son de etnias o razas minoritarias en la sociedad, y el 49% son de origen no estadounidense. Con ellos el número de votantes incrementa a más de nueve mil y se espera que eso influya para que las elecciones sean más plurales y diversas.